Жители Волгограда – в ожидании сказочного двора

«У нас будет не двор, а сказка», – такими словами встретили журналистов съемочной группы ИА «Высота 102» жители дома №49 по проспекту Университетскому, где идут масштабные работы по благоустройству территории. По словам волгоградцев, таких объемов они не видели со времени сдачи их 9-этажки в эксплуатацию - около 30 лет. Однако проблема возникла с территорией, которая, как выяснилось, никому сегодня не принадлежит. Все дело в том, что рядом с их многоэтажкой выросла новая, у которой свои границы. Что делать с бесхозной площадью, которая портит всю картину, как связать благоустройство этих двух территорий, чтобы они выглядели красиво и гармонично, – решали сегодня представители администрации Советского района, застройщика, управляющей компании и сами жильцы.

Как говорит депутат Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов, двор действительно в скором времени преобразится кардинально. Здесь появится современная детская площадка и автостоянка, газоны, деревья и клумбы с цветами.

«Очень бы хотелось, чтобы никто и ничто не омрачало радость от созидаемого. Чтобы не получилось так, что кому-то захотелось разрушить, сломать, уничтожить… Или выкопать посаженные розы, как это случилось, к примеру, этой весной на святом для всех месте - Аллее Славы, - говорит Гимбатов. - Хотелось бы бережного отношения всех нас – и взрослых, и детей к своему дому, двору, улице. Наш город может становиться лучше и красивее благодаря каждому из нас. Так что лучше создавать что-то своими руками, чем разрушать сделанное. Да, ломать легче, чем строить, а вот видеть и делать новое — большое удовлетворение».

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