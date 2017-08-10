Экс-депутату Госдумы от Волгоградской области не удалось обжаловать заочный арест





Сегодня адвокаты бывшего депутата Государственной думы от Волгоградской области Олега Михеева пытались оспорить для него меру пресечения, однако решение первой инстанции оставили в силе. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-секретарь Волгоградского облсуда Анастасия Черемушникова, уголовное дело о мошенничестве экс-депутата-справоросса оставят в Советском районном суде, где оно будет находиться до тех пор, пока скрывающийся от правосудия Олег Михеев находится в розыске. Это единственное изменение в сегодняшнем решении: ранее предполагалось, что материалы будут храниться в прокуратуре. Напомним также, что согласно справке ФСБ России границу Олег Михеев не пересекал, а значит теоретически может находиться в пределах РФ. Пока же официальных данных о его местоположении нет.

По версии следствия, в 2007 году Олег Михеев изготовил фиктивные финансовые документы о наличии задолженности перед ним у ОАО АКБ «Волгопромбанк» в размере 2,1 млрд рублей. Второй эпизод касается ОАО «Волгоградский моторостроительный завод», в реконструкцию которого экс-депутат по инвестиционному договору обязался вложить 100 млн руб. При этом договор предусматривал, что по завершении реконструкции или в случае неисполнения заводом обязательств недвижимое имущество завода переходило в собственность Олега Михеева. В 2009 году экс-депутат переуступил за 1 млн рублей право требования долга с завода родственнику Виталию Попову. И в 2010 году суд признал за ним право собственности на 14 объектов завода на сумму свыше 500 млн рублей. Таким образом, как считает следствие, Михеев незаконно получил контроль над предприятием.