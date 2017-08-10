Три "золота" и "серебро" взяли волгоградские сотрудники УФСИН на Всемирных играх в Лос-Анджелесе





На проходящих в Лос-Анджелесе на XVII Всемирных играх полицейских и пожарных сотрудники УФСИН по Волгоградской области завоевали еще три золотых и одну серебряную медали. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе УФСИН по региону. Все награды представители нашего региона взяли в плавании. Ранее, напомним, представители российской делегации из Волгоградской области уже завоевали на Всемирных соревнованиях 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую награды.





Всего в соревнованиях принимают участие 5 сотрудников уголовно-исполнительной системы из Волгоградской области, Пермского края, Саратова и Ульяновска. В состав делегации России вошли 256 членов Общества "Динамо": сотрудники МВД, МЧС и ФСИН России. 17-е Всемирные игры полицейских и пожарных в г. Лос-Анджелесе (США) продлятся до 16 августа.

Справка. Всемирные игры полицейских и пожарных проводятся каждый нечетный год начиная с 1985 года. В этих соревнованиях принимают участие нынешние или отставные сотрудники полицейских и пожарных органов. Они состязаются в олимпийских видах спорта, неолимпийских, а также в прикладных дисциплинах, применяемых на полицейских и пожарных учениях.



