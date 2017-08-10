В Волгограде безработный устроил казино в пивном магазине

Известно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Весной 2017 года суд приговорил его к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

В Краснооктярьском районе Волгограда задержан 28-летний подозреваемый, который решил заработать на создании игорного заведения. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, возбуждено уголовное дело. Сотрудники отдела экономической безопасности полиции и участковый выявили, что житель Тракторозаводского района установил в пивном павильоне 3 терминала с выходом в интернет и организовал работу клуба, который мог посетить любой желающий. По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, при обысках были изъяты не только терминалы, но и полученный от незаконного бизнеса доход — порядка 55 тысяч рублей. Подозреваемый сознался в содеянном. В отношении него избрана мера пресечения – подписка о невыезде.