В Волгограде «Дорстройсервис» оштрафовали за дефекты при строительстве улицы Циолковского





Бывший подрядчик строительства шоссе Авиаторов в Волгограде привлечен к административной ответственности. Как сообщает ИА «Высота 102», ООО «Дорстройсервис» оштрафовано областным арбитражным судом на 50 тысяч рублей. Нарушения в работе дорожной организации, которая до последнего времени была ответственна также за строительство участка улицы Циолковского от Баррикадной до Иркутской, выявило еще в апреле текущего года управление Госстройнадзора по региону. Недавно контракт с фирмой расторгли. Муниципальный заказчик в июле направил в адрес организации претензию с требованием оплатить почти 8 млн рублей штрафа за просрочку выполнения работ. Согласно контракту, заключенному в феврале прошлого года на сумму 38,5 млн рублей, подрядчик обязался построить дорогу до конца минувшего года. Однако по сей день обязательства в полном объеме так и не исполнены. Само асфальтовое покрытие и тротуар построены, но не до конца, отсутствуют локальные очистные сооружения — иначе говоря, резервуары для ливневых стоков, не выполнены запланированные работы по озеленению и нанесению на проезжую часть разметки. Доводить до ума дорожный объект предстоит новому подрядчику. Правда, конкурсная процедура на сегодняшний день еще не объявлена.

Не были ликвидированы в добровольном порядке и указанные Госстройнадзором недоделки в части выполненного объема работ. В частности, надзорный орган зафиксировал дефекты и просадки на слое основания дороги. При повторной проверке визуально оценить, исправлены ли нарушения, сотрудники ведомства не смогли. Между тем, документального подтверждения устранения изъянов проверяющим не поступило. Кроме того, Госстройнадзор обратил внимание на то, что при установке бортового дорожного камня не везде использовалась опалубка, что привело к частичному разрушению бордюра. Проверяющие также зафиксировали отсутствие ограждения и дорожных знаков на стройплощадке. Основанием для привлечения компании к административной ответственности также явилось отсутствие актов освидетельствования скрытых работ по устройству бордюров, конструктивных элементов дорожной одежды, журналы регистрации отбора проб строительных материалов, испытания песка, щебня, образцов асфальтобетонной смеси и других стройматериалов. Решение о привлечении строительной фирмы к административной ответственности может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд.

Напомним, в июне этого года комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области расторг контракт с ООО «Дорстройсервис» - компанией из Северной Осетии, которая строила один из главных дорожных объектов к ЧМ-2018 – шоссе Авиаторов. Поводом для этого послужили претензии, связанные с качеством работ. Затем антимонопольное ведомство включило ООО "Дорстройсервис" в реестр недобросовестных поставщиков. Кроме того, «попросили» строительную фирму и с еще одного объекта — участка московской трассы.

В начале августа МУ «Комдорстрой» обратилось с иском в арбитражный суд к ООО «Дорстройсервис» с требованием устранить в рамках гарантийного ремонта дефекты на улице Хользунова в Краснооктябрьском районе и на проспекте Жукова в Дзержинском. Контракты с компанией муниципальное учреждение заключало еще в 2015 году. Проведенные в марте текущего года межведомственные инспекции показали, что на некоторых участках построенных дорог просажены люки, разрушено дорожное покрытие, образовались поперечные трещины.



