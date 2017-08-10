Наличие компьютера и сотового телефона даёт нам огромные возможности для мгновенного получения любой информации. Вот и сегодня на ваш телефон пришло смс-предложение взять кредит он-лайн. Мало того, в вашем банковском «личном кабинете» крупно: «…Вам одобрен кредит на такую-то сумму и на столько-то лет»…. Попробуем разобраться, кому такой кредит выгоден и кому его дадут.





Считаем наши риски и....

Моей родственнице 62-летней пенсионерке М. потребовалась срочная дорогостоящая операция, и не хватает на неё 30 тысяч рублей. Есть ли смысл ей «влезать» в кредит? Кажется, что да. Посмотрим суммы и условия.

В активе М. – только пенсия в размере 12 тысяч рублей. Минус 9 тысяч на коммуналку, связь, лекарства и питание. Что в остатке? Три тысячи рублей. При просмотре вариантов по он-лайн-кредитованию, я поняла, что в основном предлагаемые банками минимальные суммы варьируются от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. М. необходимо 30 тысяч рублей, поэтому банки с минимальным кредитом в 100 тысяч отсекаем сразу. Есть предложения и с 5-ти тысячным минимумом, но процент «кусается». В итоге выбрали банк, где хранится пенсия. Получилось – в течение 5 лет надо ежемесячно платить 1330 рублей. Итак, взяв 50 тысяч, выплатим почти 80 тысяч. Так брать или нет? Оказалось, что и не дадут – по условиям банка на момент окончания срока кредита заёмщику должно быть не более 65 лет.

А кому дадут, да еще под льготные проценты? Читаю на сайтах разных банков: «надежным клиентам», работникам бюджетных организаций, «зарплатникам», сотрудникам аккредитованных компаний, работникам вооруженных сил, силовых министерств и ведомств, а также органов судебной власти, молодым пенсионерам …

Выбираем оптимальные условия

Условия выдачи он-лайн кредитов я читала, как захватывающий роман. Очень рекомендую сначала познакомиться с условиями, а затем смотреть на процентные ставки и сроки рассмотрения вашей заявки. Кстати, рассмотреть её обещают в срок от 10 (!) минут до 3 дней. Итак, об условиях. Банки, что объяснимо, подстраховываются и защищаются от возможных рисков невыплаты кредита. Я выбрала лишь некоторые интересные пункты.





Конечно, подача заявки на сайте значительно сэкономит время. С вами свяжется сотрудник банка и пригласит в офис для составления договора. Даже не заметив некоторые особые условия на сайте, вы непременно узнаете их из договора. Поэтому – читайте договор, чтобы не было неожиданностей, например, в виде плюс 5% годовых из-за отсутствия у вас полиса страхования жизни и здоровья.

К слову, подобрать кредит с возможностью подачи заявки он-лайн можно с помощью бесплатных сервисов www.banki.ru/, www.sravni.ru, http://creditbook.ru/ и других.





А теперь о плюсах

В некоторых банках вам выдадут кредит только при предъявлении паспорта, если вы «зарплатник» банка – его могут перечислить прямо на вашу банковскую карту. Есть такие льготные кредиты как «Дальневосточный гектар» или «Образование», где проценты начисляются только на реально использованную сумму, а основной долг можно погасить после окончания обучения. В одном из банков предлагают кредит и на развитие личного подсобного хозяйства. Кроме того, в ряде банков при подаче заявки на сайте вам снизят процент кредитования.

Добавлю, что я не нашла ни одного крупного банка, где нельзя было бы подать заявку на кредит он-лайн.

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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации".







