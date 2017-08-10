"Ротор-Волгоград" уступил на выезде "Тамбову"

В российском первенстве Футбольной национальной Лиги сегодня проходят игры 8-го тура, который снова не принес победы команде "Ротор-Волгоград", вынужденной в связи с реконструкцией стадиона "Зенит" пока проводить все свои календарные матчи на чужих полях. На этот раз наш спортивный коллектив гостил у клуба "Тамбов" и проиграл хозяевам с минимальным счетом 1:2, сообщил ИА "Высота 102" пресс-атташе областного спорткомитета Андрей Малякин.

Поединок на тамбовской арене стадиона "Спартак" имел для гостей особую подоплеку, в частности, для их наставника. Ведь именно местный коллектив в позапрошлом сезоне выводил в ФНЛ нынешний главный тренер волгоградцев Валерий Есипов, который проработал с "Тамбовом" более года, в том числе и на старте первого дивизиона в сезоне минувшем, после чего подал в отставку. Так что сегодняшнему рулевому "роторовцев" наверняка очень хотелось огорчить бывших подопечных, тем более очки нашей дружине сейчас нужны позарез – команда находится в стане аутсайдеров всего лишь с пятью баллами в турнирной копилке.

У хозяев же перед очередной встречей дела явно шли неплохо: они расположились на 6-й позиции рядом с группой лидеров, имея на родном поле хороший шанс упрочить свои передовые позиции в текущем первенстве. В общем, каждому было что доказывать друг другу и первыми в этом преуспели гости. Очень неплохо проведя стартовый отрезок матча, наши футболисты открыли счет в середине первого тайма, когда прицельным оказался дальний удар Султонова из-за пределов чужой штрафной площадки, и "Ротор-Волгоград" вышел вперед. И в дальнейшем 45-минутка получилась довольно живой, интересной и с неплохими возможностями для взятия ворот с обеих сторон, но до перерыва забитых мячей публика больше не увидела.

Начало второго игрового отрезка снова осталось за "роторовцами", которые действовали энергичней, напористей, но на этот раз один своих немногочисленных моментов использовали хозяева, сравняв результат похожим дальним "выстрелом" точно в цель. Такое развитие событий воодушевило обоих соперников, ни одного из которых мирный исход явно не устраивал. И в своем желании и стремлении вырвать победу больше повезло "Тамбову", за пять минут до финального свистка отлично исполнившему штрафной удар почти метров с 30-ти и выиграв, таким образом, сегодняшний поединок – 2:1. В результате этого фиаско "Ротор-Волгоград" остается с 5-ю баллами в турнирной таблице, где опускается на предпоследнее, 19-е место в футбольном пелотоне из 20 участников ФНЛ. Следующий тур здесь состоится ровно через неделю – 20 августа наша команда (опять же на выезде) встретится с московским "Спартаком-2".