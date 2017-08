По статистике, одно рабочее место в строительстве или машиностроении способно дать до 10 новых рабочих мест в сопутствующих отраслях. Рекламный бизнес – как раз один из таких сопутствующих бизнесов. Банк «Точка» стремится поддержать развитие рекламного бизнеса, так как уверен, что помимо новых рабочих мест предприниматели меняют нашу жизнь к лучшему. Основатель креативного агентства «TutkovBudkov» Дмитрий Тютьков рассказал ИА «Высота 102» в новом проекте «Точки» о том, почему тяжело создавать креативную рекламу в регионах и зачем вывозить всю команду за рубеж.





– Как вы пришли в этот бизнес?

– Когда я создавал агентство, я уже имел опыт работы в рекламном бизнесе. В моем портфолио: открытие и рекламная кампания первого продуктового интернет-магазина, организация благотворительного бала, создание знаменитого для Волгограда слогана «Пиранья любит тебя» для ночного клуба «Пиранья». В 25 лет я переехал в Санкт-Петербург, где работал в международном рекламном агентстве. И здесь меня ждало разочарование – оказалось, что работа в агентстве рекламы ничем не отличается от заводского конвейера, только мы штамповали не детали, а рекламу. То, что мы делали, на мой взгляд, никак не было связано с продвигаемым продуктом и не отличается высоким качеством. Я ушел, а через год основал собственное агентство в Волгограде.





– Извините, но мне кажется, что рынок рекламы в Санкт-Петербурге и в Волгограде – это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

– Мне понятен сарказм в вашем вопросе. И мы с моим партнером по агентству – Игорем Будковым – тоже так думали. Нам казалось, что в Волгограде не сформирован рынок качественной рекламы и нет проектов, которым бы она требовалась. У нас были опасения, что главная сложность будет как раз с поиском клиентов, которым могут быть интересны наши идеи. Оказалось, что мы заблуждаемся! В регионах огромное количество локальных компаний, которые конкурируют с крупными федеральными брендами. И этим регионалам не хватает современного креативного подхода к рекламным кампаниям, но при этом их товар может быть даже лучше, чем у известного бренда. Единственная проблема – у региональных компаний, конечно, весьма ограниченный бюджет.













– И вы предложили им услуги столичного уровня, который вписался в этот бюджет?

– Да. Мы с самого начала ориентировались на западные образцы и стандарты, брали на вооружение опыт создателей таких мировых шедевров рекламы как Just DoIt для Nike или #Like AGirl для Always. Такой подход себя оправдал– мы стали получать контракты от местных компаний.













– В чем была сложность работать по мировым стандартам?

Самое сложное для нас было сформировать команду профессионалов, способных создавать что-то подобное названному мной. Стояла задача в буквальном смысле вырастить копирайтеров, арт-директоров, аккаунт-менеджеров, коммуникационных стратегов, дизайнеров и так далее, которые бы мыслили нестандартно, так как привыкли в городе. Но не забывайте, мы находимся в Волгограде, а этому не учат даже в Москве. При запуске агентства мы разделили работу так, что я полностью взял на себя креатив, а Игорь – работу с клиентами. Первые проекты для нас делали знакомые художники и дизайнеры, многие из которых в последствие перешли на работу в компанию. Мы ежедневно тратим силы на то, чтобы поддерживать коллектив в тонусе, чтобы он был в курсе мировых трендов, развивался – это сложно. Я бы даже отметил это еще как одно препятствие, с которым мы столкнулись при создании агентства. Нам негде было учиться. До 90% качественной рекламы в России создается в Москве и Санкт-Петербурге, где регулярно проходят фестивали, существуют площадки для обмена опытом, коворкинги, мастер-классы, в регионах ничего подобного нет. Мы для себя нашли выход – ежегодно всем составом выезжаем за рубеж, посещаем тематические фестивали. Это жизненно необходимо для нашего бизнеса – нельзя вариться в собственном соку. Нужно изучать и применять мировой опыт, чтобы быть востребованным.













– Тем, кто решит пойти по вашим стопам, что посоветуете?

– Делайте то, что любите, и вас обязательно ждет успех. Сначала будет тяжело и плохо, потом проще. В конечном итоге, вы станете мастером игры и сможете создавать собственные правила. Нужно верить в успех, в победу, и знать, что за черной полосой всегда следует белая, возникает успешный проект, новый клиент, новая интересная задача.





