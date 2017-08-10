В Волгограде снова ищут подрядчика на реконструкцию улицы Ангарской





Муниципальное учреждение «Комдорстрой» в третий раз пытается найти подрядчика на выполнение работ по реконструкции улицы Ангарской в границах от ул. Римского-Корсакова до АЗС в Дзержинском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», первые два аукциона были признаны несостоявшимися, так как не было подано ни одной заявки от участников, несмотря на увеличение стоимости максимальной цены контракта. Напомним, ранее предполагалось выполнить работы за 146 576 740 рублей, но затем сумму увеличили до 155 687 155 рублей. Однако желающих произвести реконструкцию 850-метрового участка автодороги так и не нашлось. Возможно, причина кроется в большом и сложном объеме работ, предусмотренных в рамках реконструкции участка улицы Ангарской. Помимо ремонта основного дорожного полотна и уширения дороги, предполагается вынос (переустройство) сетей наружного газопровода среднего давления, переустройство существующего водопровода и канализационного коллектора, контактных электрических сетей, перенос опор ЛЭП, ремонт железнодорожных переездов на кольце 36-й школы, устройство дождевой канализации, тротуаров и т.д. В зоне работ произрастает много деревьев и кустарников, что также осложняет задачу.

Реконструкция дороги, согласно технической документации, должна быть завершена к декабрю 2018 года. Основные источники финансирования работ - субсидия из дорожного фонда Волгоградской области и бюджет города Волгограда.

Сейчас объявлен запрос предложений от потенциальных участников.



