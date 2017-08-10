На стадионе мечты в Волгограде прошел футбольный праздник

Сегодня в Волгограде на стадионе «Нефтяник», который недавно открылся после реконструкции и который волгоградцы называют стадионом мечты, состоялись первые большие соревнования: детский футбольный турнир, приуроченный ко Дню физкультурника. Как сообщили ИА "Высота 102" организаторы соревнований, в спортивном празднике приняли участие 6 команд, которые были поделены на две группы. На первой площадке свое мастерство демонстрировали "Нефтяник-1", "Нефтяник-2", "Спартак". На второй площадке играли футболисты команд "Санаторный", "ДЮСШ-15", "Нефтяник-2006".

Болельщики тепло приветствовали юных футболистов, а по завершении турнира они в полном составве получили грамоты, медали и памятные призы. По словам депутата городской думы Андрея Гимбатова, который оказал финансовую поддержку в проведении турнира, спорт - это не только активность, бодрость, и оптимизм, но и отличное настроение, душевный подъем, желание стремиться к новым свершениям.

"Думаю, что сегодня заряд бодрости на новом стадионе, которому посвятили прозвучавшую на открытии этого сооружения песню "Стадион моей мечты", получили и дети, и все болельщики, - говорит Андрей Гимбатов. - Этот тренировочный комплекс долго ждали волгоградцы, И, конечно, все счастливы, что он возродился заново в таком обновленном виде".





Надо сказать, что проигравших сегодня не было: все команды продемонстрировали боевую игру, от каждой были определены лучшие игроки. Ими стали Максим Филинов, Данил Гилев, Макар Дешевов, Максим Семенов, Вадим Суслопаров, Николай Горяченко. В торжественной обстановке им вручили мячи, а представители строительной фирмы "Бис" подарили капитанам команд спортивные шарфы.

Напомним, заново родившийся футбольный стадион "Нефтяник" имеет отличное искусственное покрытие, трибуны на 500 мест, здания с раздевалками и спортивными залами, медпунктом, конференц-залом, судейскими и административными помещениями. Реконструкция стадиона и благоустройство прилегающей территории обошлись в 120 миллионов рублей. Все работы выполнила компания-инвестор, реализующая в Советском районе крупный проект жилой застройки.