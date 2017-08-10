В Волжском Центральный рынок возобновил работу в прежнем режиме





В Волжском проводится процедура приемки выполненных работ по ремонту Центрального рынка. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, торговля здесь, на улице Ленина,94, осуществляется в обычном режиме.

Напомним, в соответствии с проведенной экспертизой часть крыши здания рынка была признана аварийной, конструкции внутри – ограничено работоспособными для эксплуатации при благоприятных погодных условиях. С целью обеспечения безопасности продавцов и покупателей рынка было принято решение о проведении ремонта. Здание рынка было закрыто на ремонт 8 декабря, торговля продолжилась на прилегающей территории. Для удобства продавцов были обустроены торговые места, установлены лотки.

После проведения необходимых процедур по 44 ФЗ МУП «Дом быта» заключило контракт на разработку проектной документации и ремонт здания. «Работы проводились в несколько этапов, в первую очередь были отремонтированы аварийные участки – парапет здания и крыша (купол рынка), организована система водоотведения. Затем была проведена огнезащитная обработка купола рынка, отремонтированы металлоконструкции внутри здания», - пояснил директор МУП «Дом быта» Сергей Золотарев.

10 июня крытый рынок возобновил свою работу по выходным дням. По будням подрядная организация продолжала работы по косметическому ремонту внутри здания. 8 августа ремонт завершился. В настоящее время руководство рынка проводит приемку выполненных работ. Существенных замечаний не выявлено. Гарантийный срок – 3 года. Общий объем финансирования – порядка 6,5 миллиона рублей. Денежные средства выделены МУП «Дом быта», без привлечения бюджетных средств.





Как отмечают в администрации, временное ограничение торговли в здании рынка предприниматели восприняли с пониманием и сейчас большинство из них вернулись на свои места. Продавцы наравне с покупателями отмечают, что ремонт был необходим. После проведенных работ под куполом рынка не только стало безопасно, но намного светлее и уютнее.

В следующем году планируется продолжить косметический ремонт в здании рынка и заменить окна. Эти работы не потребуют ограничения торговли.



