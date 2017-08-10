Жители Волгоградской области могут увидеть звездопад Персеиды

Сегодня в ночь с 12 на 13 августа жители регионов России, включая Волгоградскую область, смогут увидеть пик метеоритного потока Персеиды: согласно данным Международной метеорной организации, пик аттракциона придется на промежуток времени с 22.15 по 00.45. По данным специалистов Московского планетария, - сообщает ИА «Высота 102», - этот период - максимум яркого метеорного потока, когда жители всего Северного полушария Земли могут любоваться самым популярным и ярким «звездным дождем» года. Ожидается от 100 до 150 метеоров в час.

Наблюдать поток лучше всего вдали от городских огней, тогда есть шанс увидеть множество и более слабых метеоров, - советуют в планетарии. Для наблюдения метеорного дождя не нужны никакие астрономические приборы, поэтому насладиться ночным звездным зрелищем лета может любой желающий.





Фото с сайта Московского планетария.