Фасады Центрального роддома Волгограда поставили под охрану





Зона охраны определена вокруг роддома на улице Сурской в Центральном районе Волгограда. Свои запреты на вмешательство человека в облик исторического здания и строительство вокруг него установили эксперты по итогам заседания комиссии, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на протокол. Так, согласно режиму использования земли, запрещено возведение капитальных и не капитальных объектов, отделывать или красить фасады, прокладывать наземные инженерные коммуникации, устанавливать рекламу, кондиционеры и антенны на фасадах и вырубать вблизи ценные породы деревьев. А в зоне регулирования застройки также запрещено применять динамические нагрузки на грунт, которые могут оказать влияние на строения.

ГУЗ «Клинический родильный дом №2» был открыт в 1949 году и до настоящего времени остается самым крупным в городе по числу коек. Здание родильного дома представляет собой оригинальное архитектурное двухэтажное сооружение на краю оврага поймы реки Царица. Пристройка для отделения патологии здесь появилась в 1988 году. Намечается расширение площадей под наиболее активные подразделения – родильный блок и реанимационные отделения для женщин и новорожденных, операционные, сообщается на официальном сайте учреждения. В частности, обсуждался вариант возведения дополнительного здания или пристройки в несколько этажей. Однако после принятия решения об охранных зонах расширение роддома остается под вопросом.