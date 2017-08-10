Комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области не удалось добиться прекращения действия свидетельства, выданного индивидуальному предпринимателю Елене Жестовской на осуществление перевозок по маршруту № 833 "Котово-Волгоград". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитража, суд отказал региональному комитету в удовлетворении иска, посчитав, что изложенные в нем требования необоснованны. Истец просил суд лишить перевозчика лицензии на основании информации ООО "АвтоВокзал" о том, что в феврале и марте этого года рейсы по данному маршруту не выполнялись. В ответ предприниматель доказала отсутствие нарушений, представив транспортную документацию, отчеты с ГУП "ВОП "Вокзал Авто" и акты проверок ее деятельности в указанный период. Документы свидетельствовали о том, что регулярная перевозка пассажиров из автовокзала Котово на Центральный автовокзал Волгограда и обратно в феврале-марте не прекращалась.



