Подрядчик строительства моста через Волгу и Ахтубу взыскивает с Волгоградской области 138 млн рублей





Волгоградская область в лице регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства должна выплатить ПАО "Волгомост" сумму в размере 137 миллионов 946 тысяч рублей и оплатить госпошлину в размере 200 тысяч рублей. Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102", принял арбитражный суд Волгоградской области.

"Волгомост", напомним, является генеральным подрядчиком строительства моста через Волгу и его второго пускового комплекса - моста через реку Ахтуба. Изначально его планировали сдать в конце 2015 года. Однако сроки были нарушены, возникли сложности с генподрядчиком - ПАО "Волгомост". После разрешения всех проблем работы на объекте активизировались. Ранее сообщалось, что движение автотранспорта из Волжского в сторону Волгограда по новому мосту через реку Ахтуба будет открыто уже в этом году, но полностью достроить объект планируют в 2018-м.

В материалах суда поясняется, что исковые требования ПАО "Волгомост" мотивированы тем, что при оплате выполненных работ в период с 21 декабря 2015 года по 23 декабря 2016 года не были применены индексы по перерасчету из цен 2014 года в цены 2015 и 2016 годов. Таким образом, недоплаченная сумма составила 137 миллионов 946 тысяч 349,51 рублей. Комитет транспорта заявленные требования не признал и просил суд в иске отказать. Чиновники настаивали, что перенос сроков строительства моста происходил ввиду нехватки бюджетного финансирования, а удорожание стоимости работ с течением времени обусловлено объективными причинами. Однако суд, рассмотрев все материалы дела принял решение иск удовлетворить. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Не в пользу Волгоградской области в лице комитета финансов закончился и другой судебный процесс с подрядчиком "Волгомост" о взыскании задолженности в сумме более 46 миллионов рублей. Верховный суд РФ оставил в силе решение, согласно которому комитет должен погасить долги перед подрядчиком за выполненные работы по госконтракту "Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде. Второй пусковой комплекс".



