







Помимо протокола в адрес «Концессии теплоснабжения» выдано предписание устранить нарушения.

В течение всего дня в четверг сотрудники ГИБДД вынуждены были регулировать движение на Третьей продольной магистрали в Волгограде вручную, чтобы избежать заторов. Причиной пробок стала замена участка теплотрассы, расположенной под дорожным полотном, передает ИА «Высота 102». Сегодня стало известно, что в отношении ООО «Концессии теплоснабжения» возбуждено административное производство за нарушения. Дело в том, что при выполнении работ образовалась просадка покрытия в правой полосе по улице Землячки. Сотрудники компании обозначила опасный участок, и для движения транспортных средств в сторону центра города осталась только одна полоса. Но необходимые дорожные знаки и ограждения применены не были, органы исполнительной власти и служба ГИБДД о создавшейся ситуации не проинформированы. В результате вечером по проспекту Жукова и на III-й продольной наблюдались многокилометровые пробки.