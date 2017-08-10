Пожарные спасли из задымленной многоэтажки в Волгограде 6 взрослых и грудного ребенка









В центре Волгограда из-за короткого замыкания в электрощитке 16-этажного дома были эвакуированы 70 человек и 7 были спасены по автолестнице, в том числе грудной ребенок. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в ГУ МЧС России по региону. Сообщение о задымлении на лестничных площадках 5, 6 и 7 этажей высотки на улице Ткачева поступило в оперативные службы в 10.30. Прибывшие на место происшествия спасатели выводили людей из дома, а тех, кто не мог покинуть здание из-за дыма, с балконов 5, 6 и 7 этажей эвакуировали при помощи автолестницы. Около 11 часов задымление было ликвидировано. В результате пожара никто не пострадал.