В Волгоградской области объявлен конкурс на возведение универсального спортивного зала в Пятиморске для Ильевской средней школы Калачевского района. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок. Стоимость работ — 37,1 млн рублей, срок исполнения — до конца 2018 года, гарантия со стороны подрядчика — 5 лет. Спортивный зал предназначен для занятий физкультурой и игровыми дисциплинами: волейболом, баскетболом, мини-футболом. Он сможет принять одновременно 30 человек.

Это один из двух объектов в Калачевском районе, строительство которых вошло в план мероприятий по подготовке к празднованию 75-летия Победы под Сталинградом. Второй — это учебный корпус профессионального училища № 13 имени дважды Героя Социалистического труда Штепо. Его возведение было заморожено в 1998 году, но возобновится уже в 2017 году.