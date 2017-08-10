В парке Астраханского театра оперы и балета появилась лиса

В Астраханском парке театра оперы и балета вновь заметили рыжую лису. Местные жители с 2015 года наблюдают появление здесь животного, сообщает ИА «Астрахань 24». В последний раз её видели здесь зимой.

Откуда она появилась в окрестностях – неизвестно. Может быть, приходит с Городского острова. Существует ещё одна версия, согласно которой лисица жила в одном из домов в частном секторе, но хозяева уехали и выбросили лесную гостью.

Животное не боится людей и ест то, что ей приносят. Возможно, сейчас она пришла в парк в поисках воды в жаркую погоду.

Фото ИА «Астрахань 24».