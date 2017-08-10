«ВАМ-онлайн» обслужит покупателей Волгоградской и Астраханской областей









Интернет-магазин «ВАМ-онлайн» с бесплатной доставкой для покупателей в Волгоградской и Астраханской областях открыла компания «Сервис Траст» – партнер ГК «Тамерлан», одного из крупнейших ритейлеров в ЮФО. На сайте интернет-магазина реализуется ассортимент товаров торговой сети «Покупочка».

Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, особенность проекта заключается в удобных сервисах, не имеющих аналогов в стране. Заказ выполняется в кратчайшие сроки — в течение одного часа, а доставка осуществляется бесплатно. Операторы интернет-магазина отдают заказ для выполнения в ближайший к покупателю магазин торговой сети «Покупочка». Таким образом экономится время на формирование и доставку покупателю желаемых товаров.