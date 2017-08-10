Счет на 900 тысяч рублей (15 тысяч долларов) выставила одна из клиник в курортной Анталье Рафику и Гульсем Бахтеевым из Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" их дочь Диана Якименко, провожая родителей на отдых в Турцию, она даже в страшном сне не могла предположить, чем обернется эта поездка. Рафик и Гульсем Бахтеевы вылетели в Турцию 11 августа этого года по путевке, приобретенной у российского туроператора "Пегас Туристик". Им предстояло провести 10 незабываемых дней в пятизвездочном отеле в Кемере. На следующий день после прилета отцу стало плохо, его госпитализировали на "скорой" в одну из клиник Антальи. Турецкие врачи диагностировали у 54-летнего...

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