В Волгограде снесут аварийные дома, расселенные по требованию прокуратуры





Под снос готовят четыре многоквартирных дома в Волгограде, часть из которых были признаны аварийными и расселены по требованию прокуратуры региона. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, уже определен подрядчик выполнения работ. Им стала ООО "Мирстрой" из Волжского, готовая произвести демонтаж четырех строений за 3,12 миллиона рублей. За 60 дней с момента заключения контракта должны быть снесены дома по ул. Ангарская, 55, ул. Байдакова, 3а, ул. Логовская, 7 и 4-й участок, 6. Отметим, что одноэтажное здание на Байдакова и двухэтажный дом на ул. Логовской были расселены по требованию прокуратуры региона. В 2014 году надзорное ведомство обратилось в суд с иском о бездействии властей Волгограда в вопросе переселения горожан из домов, призванных ветхими и аварийными еще несколько лет назад. Суд встал на сторону прокуратуры, признав бездействие чиновников незаконным.

Подрядной компании предстоит установить временное ограждение, а затем произвести разбор всех зданий методом обрушения. Все участки после окончания работ должны быть очищены от строительного и бытового мусора.