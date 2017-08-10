В Среднеахтубинском районе вынесен приговор в отношении Алексея Горлова, который в октябре прошлого года сбил на своей иномарке женщину, скрылся и заявил об угоне машины. Так, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение Волгоградского облсуда, ему назначено 360 часов обязательных работ, место отработки определяют власти района.

По материалам ГУ МВД России по Волгоградской области, 30-летний безработный владелец «Volkswagen Bora» Горлов в конце октября, выпив пива, не имея водительского удостоверения, сел за руль. Во дворе дома на улице Микрорайонная он сбил 51-летнюю женщину, которая шла вдоль бордюра. В результате пострадавшую доставили в больницу Волжского с ушибами и травмой головы, а водитель скрылся. Позже иномарку нашли на пустыре, и полицейские отправились домой к владельцу. Тот стал отрицать факт вождения и написал заявление об угоне. Тем не менее следствию удалось доказать, что именно Горлов сбил пешехода. Решение суда вступило в силу.