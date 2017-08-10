«МегаФон» дарит 1000 рублей на мобильный счет









У клиентов компании «МегаФон» появилась возможность приобрести 4G-смартфоны Xiaomi и получить бонус - 1 000 рублей на мобильный счет.

Как пояснили иА «Высота 102» в пресс-слубе компании, акция, в рамках которой при приобретении 4G-смартфона на мобильный счет абонента начисляется бонус, действует до 15 августа 2017 года и распространяется на две модели набирающей популярность марки Xiaomi – Redmi 4a и Redmi 4x. Их отличает отличный функционал – в частности, Xiaomi Redmi работает два дня в режиме непрерывного использования, а с графическим процессором Adreno 308 смартфон мгновенно открывает не только приложения, но и объемные 3D-игры.

Цена данных моделей – 9 990 руб. для Xiaomi Redmi 4a и 12 990 руб. – для Redmi 4x. Но при покупке в период проведения акции посетители салонов и интернет-магазина "МегаФона" получает 1 000 рублей на счет в подарок. Это позволит в течение пяти месяцев тратить на связь существенно меньше.

Один из вариантов использования бонуса – оплата пакета связи, включающего все необходимые мобильные услуги. В данный момент наиболее популярными у абонентов «МегаФона» в Волгоградской области является линейка тарифов «Включайся!» – их выбирает каждый второй новый клиент оператора. У пакетов множество преимуществ, к примеру, безлимитный трафик для мессенджеров WhatsApp, Viber, eMotion и многое другое. В лидерах – пакеты «Слушай» и «Говори» с большим объемом услуг и невысокой абонентской платой в 400 руб./мес. При том, что участник акции со смартфонами Xiaomi получит возможность использовать бонусные 200 рублей в месяц, доплачивать за тариф нужно будет только половину стоимости. Еще меньше – 100 руб. – нужно будет добавлять к бонусу на тарифе «Включайся! Пиши».

«Условия акции таковы, что покупка смартфона покроет значительную часть абонентской платы на протяжении пяти месяцев. При этом наши клиенты получат устройства, способные «серфить» в сети 4G на максимальных скоростях. В комплекте с безлимитным доступом к самым популярным мессенджерам и социальным сетям, который имеют абоненты линейки «Включайся!», это откроет перед ними весь мир цифровых возможностей», – говорит директор Волгоградского отделения компании «МегаФон» Кирилл Давыдов.



