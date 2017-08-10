Юрий Гончаров: «Нужно выходить за привычные рамки»





Накануне профессионального праздника о том, что строить и жить помогает, корреспондент ИА «Высота 102» побеседовал с Юрием Гончаровым, Председателем Совета директоров Компании «ВОЛМА».





- Юрий Алексеевич, прежде всего, хотим поздравить Вас и Ваш коллектив с Днем строителя и поблагодарить за то, что нашли время для беседы в своем плотном графике.

- Спасибо большое! День строителя, пожалуй, такой же народный и всеми любимый праздник, как Новый год. Каждый из нас так или иначе связан этой замечательной сферой деятельности.

Строители есть в каждой семье. Кто-то – профессиональный архитектор или проектировщик, каменщик или маляр, плотник или электрик. А кто-то – отделочник-любитель, сделавший своими руками отличный ремонт для своей семьи.

Мы работаем для того, чтобы и мастера, и новички, используя наши смеси, плиты, гипсокартон, могли делать свою работу хорошо, качественно и с удовольствием.





- "ВОЛМА" под Вашим началом работает уже 18 лет. Получается, у Вас в этом году своего рода профессиональное совершеннолетие. С чем пришли во «взрослую» жизнь?

- История началась в 1999 году с Волгоградского гипсового завода, который без преувеличения находился на грани банкротства. Начали работать, вкладывать, причем не только и не столько деньги. Силы, время, знания, рвение…

Это сегодня в России немало современных гипсовых предприятий, накоплен богатый опыт, есть хорошие специалисты. Тогда – ничего этого не было. Были устаревшие материалы и технологии, для которых уже не осталось места на рынке. И мы учились работать по-новому, как ребенок учится ходить и говорить. По-моему, научились хорошо.





- А где учились? Специальных университетов ведь тогда не было.

- Их и сейчас, к сожалению, не много. Мы с коллегами по отрасли, конечно, прилагаем усилия для развития гипсовой науки. Поддерживаем профильные ВУЗы, колледжи, училища, поощряем исследования в области производства и применения гипсовых материалов.

Что касается гипсовой отрасли 20-летней давности, так это было непаханое поле. Ни базы знаний, ни специалистов, ни технологий. Тогда только создавался рынок сухого строительства и модифицированных строительных смесей. Рынок новый, непонятный. И нужно отдать должное, огромную работу в этом проводила группа "КНАУФ". Они по сути «привезли» на территорию постсоветского пространства новые технологии производства и применения гипсовых материалов.

Мы новые продукты поняли практически сразу, дальше нужно было просто работать не покладая рук.





- Чем живет гипсовая промышленность сегодня и какое место в ней занимает "ВОЛМА"?

- Гипсовая промышленность неразрывно связана со строительным комплексом. И если в целом по стране объемы строительства падают, то и по стройиндрустрии роста ждать не приходится. К тому же, 5-7 лет назад отмечался повышенный инвестиционный интерес к гипсовой промышленности. Строились новые заводы, запускались новые и модернизировались существующие линии по всей территории России и ближнего зарубежья. Это закономерно повлекло за собой профицит производственных мощностей по отрасли. Который в последующем наложился на снижение темпов строительства и покупательской способности населения. Сейчас ситуацию на рынке нельзя назвать простой. Тем не менее, мы рассчитываем на изменение вектора и начало хоть и незначительных, но позитивных изменений.

Что касается "ВОЛМЫ", мы, как я считаю, справляемся с «турбулентностью» вполне достойно. Эффективно работает пять добывающих предприятий и семь гипсовых заводов, причем два из них мы запустили как раз в непростые 2015-2016 гг. Загрузка полная. Сейчас сезон и продукция, что называется, уходит с колес.





- А что будете делать, когда сезон закончится? Нет опасений, что попадете в штиль?

- Да, конечно, после завершения сезона спрос упадет процентов на 30, но полного штиля не будет. Гипс – материал исключительный. Он просто идеален для внутренней отделки. А ремонт, как понимаете, можно делать и летом, и зимой. Падают объемы по стройкам, а по вторичке спрос не снижается практически круглый год.

Кроме того, мы постоянно ищем рынки сбыта, выходим в новые ниши. Нужно смотреть за горизонт, выходить за привычные рамки.

Так, например, уже второй год мы активно развиваем экспортное направление. Удалось организовать экспорт в ряд государств: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Литва, Молдавия, Туркменистан, Финляндия, Киргизия, Латвия и другие.

Большое внимание уделяем усовершенствованию и обновлению ассортиментной матрицы.





- Строители – народ консервативный. Есть ли спрос на новые продукты?

- Конечно, вывод нового продукта требует серьезной работы с конечным потребителем. Но новинки быстро находят свою аудиторию. Ведь среди них есть очень интересные, а иногда и уникальные продукты. Например, в августе мы запустили обновленную версию флагмана наших штукатурок – ВОЛМА-Слой. Смесь сохранила весь набор привычных и всеми любимых свойств, но теперь она еще и может наноситься на негрунтованные основания. Выгода налицо – мастер экономит время и деньги на грунтовании поверхности. Даже самый закостенелый консерватор не откажется от такого преимущества.





- С новыми продуктами разобрались. Теперь давайте поговорим о самом новом заводе "ВОЛМА", который вы запустили год назад в Майкопе.

- В одной из публикаций об открытии завода, производственную площадку «ВОЛМА-Майкоп» назвали «индустриальной жемчужиной Республики Адыгея». Это действительно так. Данный проект вошел в список наиболее амбициозных проектов на юге России. Объем инвестиций составил более 2 млрд рублей. Это, пожалуй, одно из наших самых высокотехнологичных производств, оснащенное беспрецедентной системой защиты окружающей среды, что делает его одним из самых экологически чистых в стране.

Строительство завода стартовало в 2014 году после подписания соглашения о намерениях в области инвестиционной деятельности с Главой Республики Адыгея А.К. Тхакушиновым, а в августе 2016 мы уже запустили производство.





- Во время недавнего визита на этот завод, Валентина Матвиенко, Председатель Совета Федерации, интересовалась мнением руководства "ВОЛМА", о том, насколько комфортно инвестору работать на территории Республики Адыгея. Давайте посмотрим шире. Как в целом строится взаимодействие "ВОЛМЫ" с органами власти?





- Любой бизнес не может существовать в вакууме. Необходимо взаимодействие с государственными структурами, энергоснабжающими организациями и т.п. Мы выстроили очень хорошие взаимоотношения с руководством регионов, органами исполнительной власти. Хороший пример – наше взаимодействие с губернатором Волгоградской области – Бочаровым А.И. Он посещает наше производство, лично вникает в возникающие вопросы и оказывает помощь и поддержку в их решении.

Если вернуться к словам Валентины Ивановны, инвестору зачастую требуются не только и не столько льготы и особые преференции – ему нужно прийти на место, где можно построить завод, подключиться к инфраструктуре и начать работать. Так оно и есть. Начав работать, предприятие обеспечивает регион рабочими местами, поддерживает социальные инициативы, осуществляет пополнение бюджетов всех уровней.





- Вы уже много лет возглавляете еще и Российскую гипсовую ассоциацию. Расскажите подробнее о самом объединении и задачах, над которым работаете.

- Гипсовая ассоциация работает с 2005 года. Она объединяет более полусотни добывающих и перерабатывающих предприятий, производителей оборудования и строительной химии, а также научные организации гипсового направления.

Мы занимаемся работой по популяризации гипсовых материалов. Проводим работу по актуализации и обновлению нормативной базы, представляем интересы отрасли в органах власти, проводим научно-практические конференции, обмениваемся опытом.

Кстати, именно обмен опытом во многом дает новый виток для развития отрасли. Я прилагаю существенные усилия, чтобы компании, в том числе и "ВОЛМА", черпали опыт и знания как в масштабах страны, так и за ее пределами.

Каждая наша конференция в своей программе содержит производственную экскурсию на одно из предприятий отрасли. А в этом году мы усилили работу с нашими иностранными коллегами. В июне мы принимали у себя гипсовую ассоциацию Германии. Несколько месяцев мы собираем информацию об опыте французских коллег по защите интересов гипсовой отрасли в отношениях с сетевым сегментом розничного рынка строительных материалов, что позволит выйти с законодательной инициативой в органы государственной власти. Думаю, что нужно будет подключить и наших волгоградских депутатов Госдумы.





- Какими Вы видите перспективы гипсовой промышленности?

- Я смотрю в будущее с большим оптимизмом. Непростые времена бывают. Но они дают новый импульс для развития, генерации идей, учат лучше планировать, оперативно реагировать на изменения, быть гибкими и быстро соображать. У гипсовиков крепкий характер. Будем продолжать свое дело, работать и все сложится лучшим образом.

Еще раз с Днем строителя! Здоровья, счастья и благополучия!



