«Высота 102 ТВ»: В Волгограде «неудачный» подрядчик из Ростова неудачно ремонтирует одну из главных дорог

Смотрите сегодня в программе: «неудачные» иногородние компании - подрядчики по ремонту дорог Волгограда являются головной болью для муниципальной власти. Море отходов завода «Химпром» с высоты птичьего полета кажется белым и безобидным: но своеобразная красота пейзажа - обманчива. Дело хорошее: обновленный стадион «Нефтяник» в Советском районе Волгограда стал первым опытом применения регионального закона о поддержке застройщиков, готовых инвестировать в реконструкцию социальных объектов. А дом-то – голый: в Дзержинском районе Волгограда жилой дом без фасада может не дождаться ремонта до холодов.















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