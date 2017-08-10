Диктор Центрального стадиона Волгограда стала героиней фильма немецкого телеканала NDR





Историю жизни легендарного диктора Центрального стадиона Волгограда Ольги Парамоновой покажет в своем фильме о волжских городах телекомпания NDR из Германии, сообщает ИА "Высота 102". Съемки прошли на стадионе "Волгоград Арена", куда Ольга Парамонова пришла с немецкими тележурналистами впервые. "Это что-то глобальное", - поделилась она своими впечатлениями о строящемся спортивном объекте. Вместе с тележурналистами из Германии она совершила экскурсию по стадиону, побывала в комментаторских кабинках "Волгоград Арены", расположенных на многометровой высоте. "Диктором на матчах чемпионата мира на стадионе в Волгограде я не буду, но с удовольствием поболею за российскую команду", - говорит Ольга Парамонова.

Почти четверть века она работала диктором на Центральном стадионе, пока его не закрыли для сноса и последующего строительства новой арены к чемпионату мира по футболу 2018 года. Сегодня Ольге Парамоновой уже за семьдесят, но она по-прежнему в профессии - работает с футболистами "Ротор-Волгоград", когда команда играет дома. Когда волгоградский клуб выйдет на поле стадиона "Зенит", то, вполне вероятно, что болельщики команды на матче вновь услышат знакомый голос Ольги Парамоновой.

Дата выхода фильма не сообщается, пока еще идет съемочный процесс. Известно, что 90-минутный документальный фильм о путешествиях по Волге покажут в Германии, в программе "Länder, Menschen, Abenteuer" ("Страны, люди, приключения"). Особое внимание будет уделено волжским городам, где пройдут матчи ЧМ-2018 по футболу - Волгоград, Нижний Новгород, Казань и Самара.



