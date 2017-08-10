Рост активной аудитории приложения «Госуслуги» составил около 400%









Мобильным приложением «Госуслуги» во 2-м квартале 2017 года воспользовались более 4,5 млн уникальных пользователей, аналогичный показатель за тот же период 2016 - менее 1 млн. Таким образом, рост активной аудитории приложения составил порядка 400%.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании «Ростелеком», наибольшее количество запросов было сделано пользователями из Москвы и Московской области. В число регионов-лидеров по количеству заказанных госуслуг также вошли Санкт-Петербург, Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

Чаще всего пользователи из Москвы и Московской области заказывали извещения о состоянии лицевого счета в ПФР, услуги по регистрации транспортных средств, получению загранпаспорта нового поколения и водительского удостоверения, а также оплачивали штрафы ГИБДД, налоги и госпошлины. Прирост суммы успешных транзакций в адрес налоговых органов, к примеру, составил более 200%.

При этом, как и на Едином портале госуслуг, на оплату штрафов ГИБДД в течение 20 дней со дня вынесения постановления действует скидка 50%, а госпошлин – 30% без срока ограничений.

«Взрывной рост активной аудитории и количества заказываемых услуг наглядно демонстрирует растущую популярность приложения. В этом году в нем появятся новые полезные функции и возможности, что сделает приложение еще более удобным для пользователя», – отметил директор по Электронному правительству «Ростелекома» Михаил Бондаренко.

Мобильное приложение было введено в промышленную эксплуатацию в 2012 году по заказу Минкомсвязи России в рамках развития инфраструктуры Электронного Правительства. В 2015 году была запущена обновленная версия программы в стилистике Единого портала госуслуг.

Летом 2016 года мобильное приложение Единого портала государственных и муниципальных услуг получило премию «Золотое приложение–2016» в трех конкурсных номинациях: «Образ жизни», «Продуктивность, сервисы, обучение», «Лучшее приложение бренда». В феврале 2017 года программа вошла в тройку лучших международных мобильных приложений для оказания государственных услуг конкурса Best M-Government Service Award в категории One Stop App, который проходил в Дубае.

Развитием мобильного приложения «Госуслуги» занимается проектный офис, в который входят представители Минкомсвязи России, «Ростелекома» и «РТ Лабс».



