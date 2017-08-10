|Телеком
|10.08.2017 16:50
Рост активной аудитории приложения «Госуслуги» составил около 400%
Мобильным приложением «Госуслуги» во 2-м квартале 2017 года воспользовались более 4,5 млн уникальных пользователей, аналогичный показатель за тот же период 2016 - менее 1 млн. Таким образом, рост активной аудитории приложения составил порядка 400%.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании «Ростелеком», наибольшее количество запросов было сделано пользователями из Москвы и Московской области. В число регионов-лидеров по количеству заказанных госуслуг также вошли Санкт-Петербург, Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ.
Чаще всего пользователи из Москвы и Московской области заказывали извещения о состоянии лицевого счета в ПФР, услуги по регистрации транспортных средств, получению загранпаспорта нового поколения и водительского удостоверения, а также оплачивали штрафы ГИБДД, налоги и госпошлины. Прирост суммы успешных транзакций в адрес налоговых органов, к примеру, составил более 200%.
При этом, как и на Едином портале госуслуг, на оплату штрафов ГИБДД в течение 20 дней со дня вынесения постановления действует скидка 50%, а госпошлин – 30% без срока ограничений.
«Взрывной рост активной аудитории и количества заказываемых услуг наглядно демонстрирует растущую популярность приложения. В этом году в нем появятся новые полезные функции и возможности, что сделает приложение еще более удобным для пользователя», – отметил директор по Электронному правительству «Ростелекома» Михаил Бондаренко.
Мобильное приложение было введено в промышленную эксплуатацию в 2012 году по заказу Минкомсвязи России в рамках развития инфраструктуры Электронного Правительства. В 2015 году была запущена обновленная версия программы в стилистике Единого портала госуслуг.
Летом 2016 года мобильное приложение Единого портала государственных и муниципальных услуг получило премию «Золотое приложение–2016» в трех конкурсных номинациях: «Образ жизни», «Продуктивность, сервисы, обучение», «Лучшее приложение бренда». В феврале 2017 года программа вошла в тройку лучших международных мобильных приложений для оказания государственных услуг конкурса Best M-Government Service Award в категории One Stop App, который проходил в Дубае.
Развитием мобильного приложения «Госуслуги» занимается проектный офис, в который входят представители Минкомсвязи России, «Ростелекома» и «РТ Лабс».
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Mir24.tv, 10/08/2017 Настоящей роскошью стала вода для жителей села Коммунар Ленинского района в Волгоградской области. Она есть,...
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|Происшествия
|15.08.2017 21:34
Самолёт авиакомпании "Победа", совершающий рейс по маршруту Махачкала-Москва, сегодня вечером экстренно сел в Волгограде из-за курящей пассажирки, сообщает ИА "Высота 102". По информации представителя авиакомпании, во время полёта на борту закурила женщина. Нарушительнице грозит штраф до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Также ей предстоит выплатить ущерб авиакомпании. Всего на борту находилось 183 пассажира. В Волгограде женщину высадили вместе с подругой, поэтому в Москву вылетел уже 181 пассажир.
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|Политика
|15.08.2017 21:23
Астраханская городская дума удовлетворила протест прокуратуры, которая потребовала отменить решение об аннулировании районных администраций в областном центре. Как сообщает ИА «Высота 102», надзорный орган указал на то, что мэрия областного центра должна была предварительно согласовать серьёзные изменения с представительным собранием. Напомним, в конце июля и.о. главы администрации Астрахани Сиражудин Агабеков подписал постановление о ликвидации администраций Советского, Кировского, Ленинского, Трусовского районов города в целях экономии бюджета. Надзорный орган посчитал, что мэрия нарушила положения федерального закона №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». В суде параллельно рассматривается административное исковое заявление прокурора города о признании постановления администрации Астрахани не...
Прочитана: 311 раз
|Аналитика
|15.08.2017 20:01
Смотрите сегодня в программе: масштабный дорожный ремонт в Волгограде по-прежнему в топе местных новостей: каждый шаг подрядчиков и властей под пристальным вниманием экспертов и общественности. Технадзор ГИБДД «взялся» за волгоградские мусоровозы: специализированный транспорт иногда уличают в выходе на линии с неисправностями. Пассажир выболтал таксисту детали преступления: история об избитом человеке в багажнике оказалась правдой. Капремонт подбирается к дому Павлова: специалисты государственной историко-архитектурной экспертизы одобрили проект обновления одного из зданий комплекса объектов культурного наследия. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале...
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|Газетный киоск
|15.08.2017 19:45
НОВО-ОГАРЕВО, 15 августа. /ТАСС/. Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за политику, которая помогает депутатам разных партий объединяться для решения важных задач. "Конечно, помогает политика, которую вы проводите: внутренняя в важных вопросах, международная - отстаивание наших национальных интересов", - сказал Васильев на встрече с Путиным. "Это сплачивает все партии, представленные в Думе, и мы в этом созыве немало законов приняли консолидированно всеми фракциями, это тоже очень положительно действует", - сообщил он. В числе непростых вопросов, которые в последнее время рассматривал депутатский корпус, глава фракции единороссов назвал проект реновации в Москве. "Что такое реновация?...
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|Спорт
|15.08.2017 18:25
Легендарная школа пловцов города-героя на Волге оказалась на грани катастрофы – сегодня ее активно покидают спортсмены и тренеры. Как сообщил ИА «Высота 102» заслуженный тренер России и СССР, руководитель Волгоградской областной федерации и первый вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко, происходит это из-за отсутствия взаимопонимания между областным комитетом физической культуры и спорта и областной федерацией плавания. «Спортсмены и тренерский состав не получают необходимую поддержку, и они вынуждены первоначально уходить из центра спортивной подготовки по плаванию облспорткомитета в областную федерацию плавания. Таким образом, на общественную организацию ложатся расходы по подготовке спортсменов сборной страны, по содержанию тренерского штаба и спортивных объектов, -...
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|Политика
|15.08.2017 17:36
Очередная «своевременная» весть пришла из стана областного обкома КПРФ в виде статьи под названием «Большая тревога коммунистов», сообщает ИА «Высота 102». Выяснилось, что партийцы провели в Волгограде рейд по мемориалам, посвященным Октябрьской социалистической революции 1917 года, и неожиданно обнаружили, что памятники творцам исторического переворота и мемориальные доски находятся в плачевном состоянии. Этот факт вызвал у волгоградских приверженцев дела Ленина «крик души». Собственно, об этом они и сообщают в пресс-релизе. Никаких подробностей о том, что предпринято современными коммунистами для сохранения памяти о борцах революции не сообщается. Зато выражается надежда на то, что голос обкомовцев услышит законодательная и...
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|Общество
|15.08.2017 16:56
Штраф в 40 тысяч рублей предстоит оплатить руководителю фирмы «Картель» из Ворошиловского района Волгограда, которая сейчас проходит процедуру банкротства. Бизнесмена уличили в препятствовании деятельности временного управляющего, которому предстояло реструктуризировать долги организации перед кредиторами. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, в течение 15 дней — еще в январе — владелец компании должен был передать арбитражному управляющему пакет документов, от бухгалтерских до учетных по имуществу. Но текущая проверка надзорного органа показала, что директор «Картели» так и не исполнил определение. После вмешательства прокуратуры и решения о штрафе пакет документов поступил в работу по делу о несостоятельности в...
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|Расследования
|15.08.2017 16:26
В Волгограде вынесен приговор в отношении Сергея Макаренко, который является организатором преступной группировки по распространению наркотиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФСБ России, ему назначено 8,5 лет колонии строгого режима. В отношении остальных 8 участников незаконного оборота запрещенных средств на данный момент ведется следствие. Уголовное дело было возбуждено органами МВД на транспорте. Только в ходе личного досмотра у Макаренко нашли почти 3 кг реагентов и действующего вещества. Общались сбытчики через соцсеть «Телеграмм».
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|Общество
|15.08.2017 16:13
Ошибки дорожного подрядчика привели к многокилометровым пробкам на трассе Волгоград-Каменск-Шахтинский
Несоблюдение требований обеспечения безопасности дорожного движения при ремонте дорог со стороны ростовской компании «Дорстрой» стало причиной многокилометровых пробок на трассе Волгоград-Каменск-Шахтинский. Как сообщили ИА «Высота 102» в УГИБДД ГУ МВД России по региону, на 186-196 км федеральной автомобильной автодороги в Чернышковском районе надзорный отдел нашел сразу ряд нарушений. Во-первых, вопреки законодательным требованиям участок охвата ремонтом превышает 5 километров, тогда как он должен производиться не более чем на 300 метрах одновременно. Также нарушены правила организации ограждения мест ремонта. Неверно организовано и реверсивное движение, которое автоматически регулирует светофор. Так, на полосе в одной сторону не должно скапливаться более 12 транспортных средств....
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|Общество
|15.08.2017 15:37
На входе в здание администрации и думы Волгоградской области для инвалидов установят сигнальные кнопки
Сигнальные кнопки вызова для лиц с ограниченными возможностями установят на входе в здание администрации и думы Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", соответствующее изменение в Положение о пропускном режиме в комплекс зданий администрации Волгоградской области внесено постановлением губернатора. Кнопки вызова появятся как со стороны входа с проспекта Ленина, так и со стороны улицы Пушкина. При поступлении вызова сотрудник подразделения охраны должен проинформировать "Исполнительную дирекцию администрации Волгоградской области", представитель которой обязан встретить гостя и сопроводить его в здание. Напомним, что в начале августа в здании администрации и думы Волгоградской области был принят в эксплуатацию лифт, построенный специально для...
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|Общество
|15.08.2017 15:05
Более 1 млн рублей выплатит мошенник из Красноармейского района Волгограда в доход государства в качестве ущерба за совершенное преступление. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Ольга Токарева, Рагим Гасымов, будучи учредителем и занимая руководящие должности в двух коммерческих организациях, с ноября 2011 по июль 2012 гг совершил хищение НДС, предоставляя ложную информацию в налоговые органы. По факту его действия квалифицировали как мошенничество: Гасымова приговорили к реальному сроку, но ущерб возмещен не был. В результате надзорный орган повторно вышел в суд.
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|Общество
|15.08.2017 14:29
Жители "голой" многоэтажки в Волгограде просят единороссов спасти их дом от разрушения и повлиять на застройщика
Застройщик ставшей печально популярной разрушающейся многоэтажки №30 по улице 51-я Гвардейская в Дзержинском районе Волгограда Алексей Щербин проигнорировал встречу с жильцами, которым клятвенно пообещал в присутствии журналистов съемочной группы ИА «Высота 102» ответить на все вопросы, связанные с критическим состоянием новостройки. Во всяком случае, на минувшей неделе, когда он попытался объяснить причины сложившейся плачевной ситуации, заявил людям, что от встреч с ними никогда не отказывался, и что ему «всегда есть что сказать». В результате люди расклеили объявления на подъездах о предстоящем собрании. В повестке дня значились такие вопросы, как восстановление фасада, ремонт подъездов, благоустройство территории...
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|Общество
|15.08.2017 14:08
Счет на 900 тысяч рублей (15 тысяч долларов) выставила одна из клиник в курортной Анталье Рафику и Гульсем Бахтеевым из Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" их дочь Диана Якименко, провожая родителей на отдых в Турцию, она даже в страшном сне не могла предположить, чем обернется эта поездка. Рафик и Гульсем Бахтеевы вылетели в Турцию 11 августа этого года по путевке, приобретенной у российского туроператора "Пегас Туристик". Им предстояло провести 10 незабываемых дней в пятизвездочном отеле в Кемере. На следующий день после прилета отцу стало плохо, его госпитализировали на "скорой" в одну из клиник Антальи. Турецкие врачи диагностировали у 54-летнего...
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|Общество
|15.08.2017 12:25
УФССП России по Волгоградской области обратилось в суд с заявлением о привлечении НАО "Первое коллекторское бюро" к административной ответственности, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе арбитража. Коллекторам грозит крупный штраф или дисквалификация на срок до года, а также возможное приостановление деятельности на 90 суток за совершение действий, направленных на возврат кредиторской задолженности, нарушающих законодательство РФ. Ответственность ответчику грозит по ч.2 ст. 14.57 КоАП РФ. В заявлении УФССП указано, что основной вид деятельности НАО "Первое коллекторское бюро" – деятельность по возврату просроченной задолженности. В целях взыскания задолженности сотрудниками бюро было совершено 5 телефонных звонков гражданке, что является нарушением федерального закона "О...
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|Общество
|15.08.2017 12:17
В Волгограде после обрушения потолка в квартире аварийного дома 13 жильцов согласились на маневренный фонд
Сегодня 13 жителей дома №37 по улице Саушинской написали заявления о желании переселиться в муниципальный маневренный фонд. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, такое решение граждане приняли по итогам состоявшейся утром встречи с властями в администрации Красноармейского района. Остальные обитатели дома определяются с дальнейшим местом проживания. Районные власти выразили готовность помочь горожанам в транспортировке личных вещей. Для временного хранения крупногабаритной мебели муниципалитет выделит специальные помещения. Напомним, 14 августа в одной из квартир двухэтажного дома № 37 по ул. Саушинской в Красноармейском районе обвалился большой кусок потолка. Дом 1950-х годов постройки был признан аварийным в 2015 году. Тогда...
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