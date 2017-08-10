Супруги в Волгоградской области обвиняются в похищении ребенка, убийстве и мошенничестве

Утверждено обвинительное заключение по делу в отношении 47-летней женщины и ее 48-летнего супруга из Чернышковского района. Напомним, им вменяется похищение ребенка в Морозовске. До этого, доказано органами следствия, приемная мать по неосторожности причинили смерть малышу, взятому из приюта, а затем долгое время незаконно получила на него госвыплаты. Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева.

По версии следствия, 4-летний мальчик проживал в хуторе Ярский Чернышковского района в приемной семье вместе со своим братом. В сентябре 2016 года ребенок в результате неосторожных действий получил сильный ожог ног. Являясь опекуном, опасаясь лишения права опеки над детьми и, соответственно, предусмотренных законом выплат на их содержание, так называемая мать не сообщила об этом врачам и в администрацию. При этом, не имея медицинского образования и достаточных навыков лечения ожогов, более 20 дней женщина самостоятельно пыталась оказывать неквалифицированную медицинскую помощь ребенку на дому, применяя подручные средства. Даже при ухудшении самочувствия мальчика в медицинское учреждение она не обратилась, оставив ребенка в опасном для жизни состоянии.

Когда 27 сентября 2016 года женщина обнаружила, что ребенок мертв, она избавилась от тела, закопав его на заднем дворе своего домовладения, а детям и мужу сообщила, что маленький Егор пропал, выдвинув при этом членам своей семьи версию, что ребенка могла похитить биологическая мать. Об этом информагентству сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. Допрошенные в рамках следствия дети и супруг злоумышленницы подтвердили, что вплоть до 8 мая текущего года они были уверены в том, что ребенок пропал без вести после игры в песочнице.

Чтобы скрыть факт отсутствия приемного сына, супруги решили похитить похожего мальчика. В парке города Морозовска Ростовской области они выхватили малолетнего мальчика из рук его бабушки, брызнув женщине в лицо из газового баллончика, и увезли к себе домой – в хутор Ярской. Для раскрытия этого особо тяжкого преступления следственно-оперативной группе понадобились ровно сутки – уже 8 мая 2017 года похищенный ребенок, страшно перепуганный, но, к счастью живой и здоровый, был передан родителям, а похитители задержаны.

«В ходе налаженного с ними психологического контакта следователям волгоградского управления СКР удалось восстановить все события, предшествующие этому преступлению, а также получить признательные показания от задержанных, - рассказала Наталия Куницкая. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокуратурой области, направлено в суд для рассмотрения по существу».