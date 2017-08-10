Вблизи Ерзовки в Волгоградской области ликвидировали крупный ландшафтный пожар

На окраине поселка Ерзовка в Городищенском районе ликвидировали крупный ландшафтный пожар на площади 10 гектаров. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, огонь бушевал в балке с полудня и на населенный пункт, благодаря действиям пожарных, не перекинулся. Еще одно возгорание сухой растительности тушат в районе 954 км трассы "Волгоград-Москва" Городищенского района. Здесь горит степь на площади более 5 га. Ликвидации возгорания препятствует сильный ветер. Еще один крупный ландшафтный пожар возник сегодня в Среднеахтубинском районе в 3 км от хутора Таловый. Ветреная погода способствует распространению огня и препятствует скорой ликвидации возгорания. Сообщается, что угрозы населенным пунктам нет. В целом обстановка с ландшафтными пожарами в Волгоградской области остается напряженной. Всего за прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 85 возгораний сухой растительности и мусора. В регионе объявлен режим повышенной готовности всех оперативных служб и ведомств.



