В Волгограде автовора задержали за попытку подкупа полицейского

Подозреваемый в серии краж из салонов автомобилей в Дзержинском районе Волгограда попался на новом преступлении. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, 36-летний мужчина предложил офицеру полиции 30 тысяч рублей. За эти деньги, по разумению подследственного, сотрудник органов внутренних дел должен был освободить его от уголовной ответственности. О факте дачи взятки полицейский сообщил своему руководству, и в результате подозреваемый был задержан, сейчас он находится под подпиской о невыезде. СУ СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе допроса свою вину в содеянном подозреваемый полностью признал», - сообщила старший помощник руководителя регионального следственного ведомства Наталия Куницкая.