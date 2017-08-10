Волгоградское «Белое море» - устрашающий вид с высоты







Размеры и виды «белого моря» Волгоградского завода «Химпрома» потрясают и ужасают одновременно. Съемочная группа «Высоты 102» запечатлела огромный шламонакопитель закрытого предприятия с высоты птичьего полета. Опасные отходы складировались близ завода в 200 метрах от Волги еще с середины прошлого века. Площадь «моря», в котором захоронено несколько миллионов тонн химических отходов, составляет свыше 25 гектаров. Попытки приблизиться к решению этой сложнейшей экологической проблемы предпринимались не единожды. Однако в силу того, что на ликвидацию накопленного ущерба требуются миллиарды рублей, а также в связи с прекращением в 2014 году работы химзавода, дальше обсуждения дело так и не сдвинулось.





Наболевшую тему в минувший вторник, 8 августа, на совещении с участием премьер-министра России Дмитрия Медведева в Волгограде поднял губернатор региона Андрей Бочаров. По итогам рабочего визита в город-герой глава правительства подписал поручение профильным министерствам и ведомствам с указанием представить предложения по разработке проекта ликвидации опасных отходов волгоградского завода "Химпром". Приступить к предпроектной работе по данному вопросу поручил своим заместителям Роману Бекову и Александру Беляеву и губернатор Волгоградской области. Только при наличии проектно-сметной документации, как подчеркнул Андрей Бочаров, можно будет войти в госпрограмму и получить финансирование на расчистку территории промплощадки от вредных накоплений.

«Белые поля» - это тяжелейшее наследство. Мы считаем, что это одна из главных проблем на берегах Волги. Никому не поздоровится -ни Черному морю, ни Каспию, ни Азову, ни нашим друзьям их соседних регионов, если, не дай бог, что случится. Поэтому мы этот вопрос ставим и уже проведена определенная работа. Также понимаем, что вкладывая средства, отрывая их от других целей, мы вкладываем их в наше будущее и будущее наших детей», - заключил глава области.



