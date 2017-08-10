Застройщик разрушающейся многоэтажки-новостроя в Волгограде кивает на чиновников







Гендиректор компании ООО «Энергопром» Алексей Щербин - застройщик разрушающегося нового дома №30 по улице 51-я Гвардейская в Дзержинском районе Волгограда – заявил ИА «Высота 102», что готов объяснить свою позицию по поводу скандальной ситуации, сложившейся вокруг новостройки. (Напомним, дом был сдан с массой недоделок, разрешение на его эксплуатацию было подписано бывшим замглавы администрации Волгограда Павлом Кутищевым. – Прим. ред.).

По словам Щербина, он нашел московского инвестора, имеющего интерес к Волгограду, который откликнулся на просьбу отремонтировать фасад многоэтажки. Однако ни областная, ни городская администрации не проявили к этому заинтересованности, так как обещанную встречу со столичным строителем они отменили, в результате тот улетел из города ни с чем.

Ни журналист информагентства, ни присутствующие жильцы, - а встреча проходила во дворе многоэтажки - не поняли: при чем в данном случае здесь чиновники, не пожелавшие с кем-то встречаться, если дом не является муниципальной собственностью? Ремонт фасада - это дело застройщика. А вот как и с кем он будет договариваться или сам приступит к работам – людей волнует мало. Они убеждены в главном: если дом не «одеть» в новую плиту, их жилье станет непригодным. Потому что даже от слабого дождя в некоторых квартирах мокнут стены и уже появился грибок.

Жители дома назвали объяснение гендиректора компании ООО «Энергопром» лукавством. А сам он на вопрос – не стыдно ли ему за этот дом – ответил: «Да, стыдно. Но я делаю все для того, чтобы этот стыд скрасить».

Подробности встречи – в материале информагентства.