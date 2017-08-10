



Сегодня глава администрации Волгограда Виталий Лихачев опроверг информацию о переносе даты ввода в эксплуатацию тренировочной площадки стадиона «Зенит» в Краснооктябрьском районе. По его словам, передает корр.ИА «Высота 102», на футбольном поле «Зенита» первый матч команда «Ротор-Волгоград» проведет 27 августа, как и планировалось ранее. Согласно календарю клуба, на своей площадке он примет в 10-м туре калининградскую «Балтику».

Ранее контрольно-счетная палата Волгоградской области, согласно отчету о принятых мерах по результатам мониторинга исполнения программы подготовки города-героя к матчам ЧМ-2018, заявила, что «планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - ноябрь 2017 года». Так, пишет КСП, в настоящее время здесь ведутся общестроительные работы, в том числе внутренняя и наружная отделка здания административно-бытового комплекса, прокладка инженерных сетей здания, работы по благоустройству территории. В то же время по разъяснению, полученному из администрации Волгоградской области, речь в мониторинге аудиторов идет о спортивной площадке как о комплексном объекте, который должен соответствовать требованиям ФИФА. И его ввод в эксплуатацию соответствует заявленному ранее сроку - ноябрь 2017 года. А поле для домашних игр команды «Ротор-Волгоград» в первой футбольной лиге будет сдано раньше, то есть 27 августа. Правда, в случае, если оно получит положительное заключение инспекторов ФНЛ, которые вскоре прибудут в Волгоград.



