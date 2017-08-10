Глава администрации Волгограда недоволен работой подрядчика по капремонту Второй Продольной





Неудачной назвал Виталий Лихачев подрядную организацию из Ростова-на-Дону, которая капитально ремонтирует Вторую Продольную магистраль на севере Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня в ходе осмотра объекта, глава администрации города обратил внимание на грязь, разбросанный строительный мусор, который лежит месяцами, а также на удручающее состояние тротуаров вдоль магистрали.





Пешеходные дорожки, усыпанные кусками асфальта и камнями, далеко не первый день пребывают в состоянии ремонта — передвигаться по ним крайне сложно. «Подрядчика нужно дисциплинировать, штрафовать. Такие вещи допускать нельзя», - заявил Лихачев. Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды мэрии Виталий Земцов пояснил, что компания «СК-Юг» уже получила от заказчика предписание с требованием устранить выявленные нарушения.





В Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах в этом году должно быть отремонтировано 8 км Второй Продольной магистрали. В настоящее время работы ведутся на первом участке - от улицы Лермонтова до Ополченской. Ввиду интенсивного автомобильного движения, срезкой старого асфальта и укладкой нового выравнивающего слоя дорожники занимаются в ночное время. Днем бригады приступают к устройству тротуаров и восстановлению колодцев. На улице Еременко ремонтные работы должны быть завершены в сентябре. Параллельно подрядчик приступил к фрезерованию асфальта на улице Ополченской.

В целом по Волгограду в этом году капремонт дорог ведется на 40 объектах. Восстановительными работами охвачены Третья Продольная магистраль, набережная имени 62-ой армии, улицы Рабоче-Крестьянская, Краснознаменская, Глубокоовражная, Краснополянская и другие участки дорог.

«Мы заканчиваем капремонт всех продольных магистралей, мостовых переходов, и практически всех поперечных улиц, таких как 39-ая Гвардейская, Кубанская, Кубинская, Елецкая. Основная структура транспортных развязок в городе в этом году будет готова», - отметил сити-менеджер. Также он напомнил, что в 2017 году продолжается реализация программы благоустройства дворовых территорий. В плане на ремонт сегодня значатся 43 объекта, что больше изначальной цифры на несколько дворов за счет сэкономленных в ходе конкурсных процедур денежных средств. Кроме того, в преддверии начала учебного года в городе обновляются подъездные пути к образовательным учреждениям.