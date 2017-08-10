Директор "Концессий теплоснабжения" из Волгограда вошел в Экспертный совет при Банке России





Руководитель "Концессий теплоснабжения" Евгений Ярцев вошел в состав Экспертного совета по долгосрочным инвестициям при Банке России. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе компании. Соответствующее сообщение, а также Положение об Экспертном совете по рынку долгосрочных инвестиций и Состав Экспертного совета, утвержденные Приказом Банка России № ОД-2196 от 2 августа 2017 года, опубликованы на официальном сайте Банка России.

К компетенции Экспертного совета отнесены вопросы подготовки рекомендаций по развитию рынка долгосрочных инвестиций, в том числе с учетом международного опыта, осуществление экспертной оценки действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, выявление проблем регулирования рынка долгосрочных инвестиций и вынесение предложений по их решению, а также подготовка аналитических материалов и иной справочной информации.

В состав Экспертного совета вошел 21 человек, среди которых представители институциональных инвесторов - банков, негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний, а также юридические и технические консультанты, организаторы выпусков ценных бумаг, представители рейтинговых агентств, представители владельцев облигаций, институтов развития, проектных компаний – концессионеров.

Председателем Экспертного совета избрана Светлана Бик, исполнительный директор Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ). В совет также вошли представители членов НАКДИ - генеральный директор АО "НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления" Олег Бялошицкий и директор ООО "Концессии теплоснабжения" Евгений Ярцев.

В ближайших планах Экспертного совета - подготовка аналитической записки с диагностическим срезом ситуации на рынке инфраструктурного инвестирования, а также проведение Экспертных сессий по проблемам рынка инфраструктурного инвестирования.