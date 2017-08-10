В Волгограде стадион "Нефтяник" торжественно открыли после реконструкции













Сегодня в Советском районе Волгограда после реконструкции открылся многофункциональный тренировочный комплекс "Нефтяник". Как сообщает ИА "Высота 102", на торжественное мероприятие собрались жители района , представители областной и городской администрации. Церемония открытия началась с показательной тренировки юных футболистов под песню "Стадион моей мечты".













С важным для развития детского спорта событием всех собравшихся поздравил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Помимо футбольного стадиона с отличным искусственным покрытием, тренировочный комплекс включает в себя трибуны на 500 мест, здания с раздевалками и спортивными залами, медпунктом, конференц-залом, судейскими и административными помещениями. У стадиона "Нефтяник" долгая история - он был построен еще в 1961 году и сильно нуждался в ремонте. Реконструкция стадиона и благоустройство прилегающей территории обошлись в 120 миллионов рублей. Затраты и обязательство выполнить работы взяла на себя компания-инвестор, реализующая в Советском районе крупный проект жилой застройки. Участие в восстановлении инфраструктурного объекта "Нефтяник", согласно региональному закону, дало инвестору преференции для получения земельного участка под застройку без торгов.



