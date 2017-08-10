В Волгограде полиция просит опознать по фото разбойника с ножом

В Жилгородке неизвестный мужчина совершил налет на павильон быстрого кредитования. Под угрозой ножа он потребовал от менеджера передать ему деньги из кассы. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, нападение произошло на улице Краснополянской около 17 часов 9 августа. Добычей преступника стало 27 тысяч рублей. Полиция просит всех, кто узнал по фото налетчика, сообщить о его местонахождении по телефону 02. Приметы: славянской внешности, на вид 30-37 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, смуглый, волосы русые.





Примечательно, что 2 неделями ранее, вероятнее всего, именно этот подозреваемый совершил другое разбойное нападение в Красноармейском районе. Под угрозой ножа в павильоне микрокредитования на бульваре Энгельса он забрал из кассы 10 тысяч рублей.



