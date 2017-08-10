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Расследования
 10.08.2017 11:17

В Волгоградской области автомошеннику смягчили наказание

Приговор Волжского горсуда в отношении Романа Варламова, который занимался обманом страховых компаний по фиктивным справкам о ДТП, изменен. Ему назначено 1,5 года колонии строгого режима. Волгоградский облсуд учел инвалидность подсудимого и редакцию уголовного закона, по которой в результате смягчил наказание, уменьшив срок на три месяца. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение. Варламов был ранее судим за незаконный оборот наркотиков и вышел досрочно.
По версии следствия, в марте 2016 года он, действуя в составе группы, инсценировал дорожно-транспортное происшествие у дома по проспекту Ленина в Волжском с участием дорогостоящей машины «Jaguar». В результате чего ПАО СК «Росгосстрах» был причинен материальный ущерб на сумму 400 тысяч рублей. 
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками ОУР ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование проводилось региональным СУ СК России. 

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Спорт 15.08.2017 18:25

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Волгоградские коммунисты пассивно тревожатся Очередная «своевременная» весть пришла из стана областного обкома КПРФ в виде статьи под названием «Большая тревога коммунистов», сообщает ИА «Высота 102». Выяснилось, что партийцы провели в Волгограде рейд по мемориалам, посвященным Октябрьской социалистической революции 1917 года, и неожиданно обнаружили, что памятники творцам исторического переворота и мемориальные доски находятся в плачевном состоянии. Этот факт вызвал у волгоградских приверженцев дела Ленина «крик души». Собственно, об этом они и сообщают в пресс-релизе. Никаких подробностей о том, что предпринято современными коммунистами для сохранения памяти о борцах революции не сообщается. Зато выражается надежда на то, что голос обкомовцев услышит законодательная и...
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Общество 15.08.2017 16:56

Штраф в 40 тысяч рублей предстоит оплатить руководителю фирмы «Картель» из Ворошиловского района Волгограда, которая сейчас проходит процедуру банкротства. Бизнесмена уличили в препятствовании деятельности временного управляющего, которому предстояло реструктуризировать долги организации перед кредиторами. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, в течение 15 дней — еще в январе — владелец компании должен был передать арбитражному управляющему пакет документов, от бухгалтерских до учетных по имуществу. Но текущая проверка надзорного органа показала, что директор «Картели» так и не исполнил определение. После вмешательства прокуратуры и решения о штрафе пакет документов поступил в работу по делу о несостоятельности в...
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Расследования 15.08.2017 16:26

В Волгограде осужден главарь банды наркосбытчиков В Волгограде вынесен приговор в отношении Сергея Макаренко, который является организатором преступной группировки по распространению наркотиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФСБ России, ему назначено 8,5 лет колонии строгого режима. В отношении остальных 8 участников незаконного оборота запрещенных средств на данный момент ведется следствие. Уголовное дело было возбуждено органами МВД на транспорте. Только в ходе личного досмотра у Макаренко нашли почти 3 кг реагентов и действующего вещества. Общались сбытчики через соцсеть «Телеграмм». 
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Общество 15.08.2017 16:13

Ошибки дорожного подрядчика привели к многокилометровым пробкам на трассе Волгоград-Каменск-Шахтинский Несоблюдение требований обеспечения безопасности дорожного движения при ремонте дорог со стороны ростовской компании «Дорстрой» стало причиной многокилометровых пробок на трассе Волгоград-Каменск-Шахтинский. Как сообщили ИА «Высота 102» в УГИБДД ГУ МВД России по региону, на 186-196 км федеральной автомобильной автодороги в Чернышковском районе надзорный отдел нашел сразу ряд нарушений. Во-первых, вопреки законодательным требованиям участок охвата ремонтом превышает 5 километров, тогда как он должен производиться не более чем на 300 метрах одновременно. Также нарушены правила организации ограждения мест ремонта. Неверно организовано и реверсивное движение, которое автоматически регулирует светофор. Так, на полосе в одной сторону не должно скапливаться более 12 транспортных средств....
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Общество 15.08.2017 15:37

На входе в здание администрации и думы Волгоградской области для инвалидов установят сигнальные кнопки Сигнальные кнопки вызова для лиц с ограниченными возможностями установят на входе в здание администрации и думы Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", соответствующее изменение в Положение о пропускном режиме в комплекс зданий администрации Волгоградской области внесено постановлением губернатора. Кнопки вызова появятся как со стороны входа с проспекта Ленина, так и со стороны улицы Пушкина. При поступлении вызова сотрудник подразделения охраны должен проинформировать "Исполнительную дирекцию администрации Волгоградской области", представитель которой обязан встретить гостя и сопроводить его в здание. Напомним, что в начале августа в здании администрации и думы Волгоградской области был принят в эксплуатацию лифт, построенный специально для...
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Общество 15.08.2017 15:05

Более 1 млн рублей выплатит мошенник из Красноармейского района Волгограда в доход государства в качестве ущерба за совершенное преступление. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Ольга Токарева, Рагим Гасымов, будучи учредителем и занимая руководящие должности в двух коммерческих организациях, с ноября 2011 по июль 2012 гг совершил хищение НДС, предоставляя ложную информацию в налоговые органы. По факту его действия квалифицировали как мошенничество: Гасымова приговорили к реальному сроку, но ущерб возмещен не был. В результате надзорный орган повторно вышел в суд. 
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Общество 15.08.2017 14:29

Жители "голой" многоэтажки в Волгограде просят единороссов спасти их дом от разрушения и повлиять на застройщика Застройщик ставшей печально популярной разрушающейся многоэтажки №30 по улице 51-я Гвардейская в Дзержинском районе Волгограда Алексей Щербин проигнорировал встречу с жильцами, которым клятвенно пообещал в присутствии журналистов съемочной группы ИА «Высота 102» ответить на все вопросы, связанные с критическим состоянием новостройки. Во всяком случае, на минувшей неделе, когда он попытался объяснить причины сложившейся плачевной ситуации, заявил людям, что от встреч с ними никогда не отказывался, и что ему «всегда есть что сказать». В результате люди расклеили объявления на подъездах о предстоящем собрании. В повестке дня значились такие вопросы, как восстановление фасада, ремонт подъездов, благоустройство территории...
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Общество 15.08.2017 14:08

Счет на 900 тысяч рублей (15 тысяч долларов) выставила одна из клиник в курортной Анталье Рафику и Гульсем Бахтеевым из Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" их дочь Диана Якименко, провожая родителей на отдых в Турцию, она даже в страшном сне не могла предположить, чем обернется эта поездка. Рафик и Гульсем Бахтеевы вылетели в Турцию 11 августа этого года по путевке, приобретенной у российского туроператора "Пегас Туристик". Им предстояло провести 10 незабываемых дней в пятизвездочном отеле в Кемере. На следующий день после прилета отцу стало плохо, его госпитализировали на "скорой" в одну из клиник Антальи. Турецкие врачи диагностировали у 54-летнего...
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Общество 15.08.2017 12:25

УФССП России по Волгоградской области обратилось в суд с заявлением о привлечении НАО "Первое коллекторское бюро" к административной ответственности, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе арбитража. Коллекторам грозит крупный штраф или дисквалификация на срок до года, а также возможное приостановление деятельности на 90 суток за совершение действий, направленных на возврат кредиторской задолженности, нарушающих законодательство РФ. Ответственность ответчику грозит по ч.2 ст. 14.57 КоАП РФ. В заявлении УФССП указано, что основной вид деятельности НАО "Первое коллекторское бюро" – деятельность по возврату просроченной задолженности. В целях взыскания задолженности сотрудниками бюро было совершено 5 телефонных звонков гражданке, что является нарушением федерального закона "О...
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Общество 15.08.2017 12:17

В Волгограде после обрушения потолка в квартире аварийного дома 13 жильцов согласились на маневренный фонд Сегодня 13 жителей дома №37 по улице Саушинской написали заявления о желании переселиться в муниципальный маневренный фонд. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, такое решение граждане приняли по итогам состоявшейся утром встречи с властями в администрации Красноармейского района. Остальные обитатели дома определяются с дальнейшим местом проживания. Районные власти выразили готовность помочь горожанам в транспортировке личных вещей. Для временного хранения крупногабаритной мебели муниципалитет выделит специальные помещения. Напомним, 14 августа в одной из квартир двухэтажного дома № 37 по ул. Саушинской в Красноармейском районе обвалился большой кусок потолка. Дом 1950-х годов постройки был признан аварийным в 2015 году. Тогда...
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