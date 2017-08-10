В Волгоградской области автомошеннику смягчили наказание

Приговор Волжского горсуда в отношении Романа Варламова, который занимался обманом страховых компаний по фиктивным справкам о ДТП, изменен. Ему назначено 1,5 года колонии строгого режима. Волгоградский облсуд учел инвалидность подсудимого и редакцию уголовного закона, по которой в результате смягчил наказание, уменьшив срок на три месяца. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение. Варламов был ранее судим за незаконный оборот наркотиков и вышел досрочно.

По версии следствия, в марте 2016 года он, действуя в составе группы, инсценировал дорожно-транспортное происшествие у дома по проспекту Ленина в Волжском с участием дорогостоящей машины «Jaguar». В результате чего ПАО СК «Росгосстрах» был причинен материальный ущерб на сумму 400 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками ОУР ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование проводилось региональным СУ СК России.



