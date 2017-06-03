ВТБ присоединился к новой льготной программе кредитования Минэкономразвития РФ

Банк ВТБ предлагает предприятиям малого и среднего бизнеса воспользоваться новой утвержденной Постановлением Правительства РФ № 674 от 03.06.2017 программой льготного кредитования - «Программой 674». Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, «Программа 674» является дополнительным механизмом к «Программе 6,5» Корпорации МСП и ориентирована преимущественно на реализацию инвестиционных проектов, создание или приобретение основных средств, включая строительство, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе проведение инженерных изысканий, подготовка проектной документации.

Льготная ставка устанавливается не выше 9,6% для субъектов среднего предпринимательства и 10,6% для субъектов малого предпринимательства. Доступные суммы кредитной сделки - от 5 млн рублей до 1 млрд рублей сроком до 5 лет.

Обязательным условием для заемщиков является работа в приоритетных отраслях — АПК, обрабатывающей промышленности, строительстве, транспорте и связи, внутреннем туризме или высокотехнологичных проектах и т.д.

«Данная программа является отличным инструментом для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса и развития их потенциала и конкурентоспособности на рынке. В настоящее время банком уже реализовано несколько пилотных сделок, объем выданных средств составил порядка 2 млрд рублей», - отметил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.