В Волгограде угнали и сожгли автомобиль

В Тракторозаводском районе полицейские разыскивают пиромана, который угнал «ВАЗ 2107» на улице Шурухина, покатался и сжег его. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативных службах города, сгоревший остов «семерки» спасатели обнаружили на улице Ушакова. На месте были изъяты поврежденные огнем документы на машину.

А в Краснооктябрьском районе на улице Триумфальной сегодня ночью сгорели «Audi Q7» и «BMW 528». По сообщению ГУ МЧС России по региону, погибших и пострадавших нет. Причина устанавливается.