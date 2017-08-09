«Ротор-Волгоград» добился ничьей с «Оренбургом» - 2:2

Продолжающаяся в связи с подготовкой к чемпионату мира-2018 реконструкция стадиона «Зенит» по-прежнему вынуждает «Ротор-Волгоград» выступать на выезде в матчах российского первенства Футбольной национальной Лиги, где сегодня проходят игры 7-го тура. Волгоградцы провели его в гостях у клуба «Оренбург» и сумели порадовать болельщиков ничейным исходом, добытым буквально на последних секундах встречи, - 2:2.

Как сообщил ИА «Высота 102» пресс-атташе областного спорткомитета Андрей Малякин, к поединку в южноуральских краях на стадионе «Газовик» поселка Ростоши коллектив Валерия Есипова подошел в статусе аутсайдера, с незавидным турнирным положением, занимая в таблице пока лишь 18-ю строчку. К тому же в минувшей игре новичок ФНЛ нынешнего сезона уступил новосибирской «Сибири», в то время как сегодняшние хозяева добились выездного успеха в противостоянии с воронежским «Факелом» и сейчас расположились в стане первого дивизиона на 9-й позиции. К тому же, напомним, "Оренбург" - это неудачник премьер-лиги в прошлом первенстве и, насколько известно, твердо намерен вернуться в элитный дивизион уже по итогам текущего чемпионата, так что наш клуб ожидало сегодня серьезное испытание с очень мотивированным противником.

После предыдущего безвольного фиаско наставник волгоградской дружины пообещал обязательную ротацию состава, и частично она произошла, вот только показать качественную игру на протяжении всего матча и добиться победного исхода "роторовцам" это снова не помогло. Впрочем, всё могло обернуться гораздо хуже. Едва минула 10-минутка, как блистательно исполненный Поповичем штрафной удар сразу поставил гостей в положение отыгрывающихся. Исправлять ситуацию на поле у наших футболистов получалось откровенно слабо, мало того, перед самым перерывом волгоградцы пропустили стремительную контратаку уральцев, когда сразу двое местных игроков вышли на рандеву с нашим голкипером. Тут без шансов – 2:0 в пользу оренбуржцев.

Второй тайм почти кардинально изменил соотношение сил на зеленом газоне: понимая, что терять практически нечего, а отступать некуда, гости заметно прибавили в движении, стали чаще атаковать и нагнетать остроту у чужих ворот. Как следствие, в середине игрового отрезка после исполнения углового удара нашей команде удалось-таки пробить надежную оборону соперника – гол на счету Киреева. Определенный прессинг хозяев и штурм местных владений продолжился и в дальнейшем, что принесло свои долгожданные плоды аккурат на самой последней минуте встречи, когда Вотинову удался отменный и точный удар головой, после которого мяч влетел в нижний угол впритирку со штангой. Для нас это настоящая спасительная ничья – 2:2.

В результате сегодняшнего мирного исхода "Ротор-Волгоград" получает в турнирную копилку один балл и сейчас с 5-ю очками поднимается с 18-го на 17-е место в футбольном пелотоне из 20 участников ФНЛ. Следующий тур здесь состоится уже в ближайшее воскресенье, 13 августа, когда наша команда (снова на чужом поле) сразится с клубом "Тамбов".