Конкретных предложений от природоохранных ведомств по пресечению фактов загрязнения водоемов ждет губернатор Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе состоявшейся в Волгограде всероссийской конференции по вопросу сохранения и защиты водных природных объектов губернатор Андрей Бочаров констатировал слабое межведомственное взаимодействие, а также отсутствие идей по решению проблем с загрязнением рек. Руководитель управления Росприроднадзора по Волгоградской области Сергей Васильев перечислил ряд вопиющих нарушений, связанных со сбросом судами нефтепродуктов в Волгу. Однако глава региона перебил его, отметив, что «об этих случаях всем хорошо известно». «Что нужно сделать, чтобы их не было? Вы как руководитель и природоохранная прокуратура должны дать предложения. Как предотвратить ситуацию? Я ни от кого не услышал никаких предложений», - заявил губернатор. По словам Андрея Бочарова, нужно законодательно прописать механизм задержания, ареста судов в случае выявления подобных нарушений.

В ответ Сергей Васильев пояснил, что в управлении Росприроднадзора есть соответствующий анализ ситуации. «Мы подготовим предложения и направим в администрацию. Если сегодня взаимоотношение с природопользователями в сфере атмосферного воздуха устанавливается, нормализуется, то работы с судовладельцами пока нет никакой», - констатировал глава надзорного ведомства.