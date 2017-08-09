Смотрите сегодня в программе: председатель правительства России Дмитрий Медведев «проникся» волгоградской жарой и видом строящегося стадиона к чемпионату мира. «О сохранении и защите водных природных объектов»: по следам большого совещания о сохранении Волги в Волгограде провели всероссийскую конференцию на эту же острую тему. Трудности с уличением судовладельцев, сбрасывающих нефтепродукты в Волгу: руководитель регионального управления Росприроднадзора рассказал про исчезнувший на глазах инспекторов танкер. Оффшоры рулят: комплекс зданий на улице Балонина в центре Волгограда, где хотят построить транспортно – пересадочный узел, оказался в залоге у зарубежных компаний. Теперь вне зоны газопровода: на улице Новороссийской вместо демонтированных торговых точек начали возводить торговую галерею.







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