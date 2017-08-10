



Волгоградский противочумный институт и управление Роспотребнадзора по Волгоградской области выступили заказчиками электронного аукциона на изготовление книги под названием "Лихорадка Зика: современное состояние проблемы и меры профилактики". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, издание под редакцией главы Роспотребнадзора Анны Поповой и директора Волгоградского научно-исследовательского противочумного института Андрея Топоркова выйдет тиражом в 400 экземпляров. Победитель аукциона должен напечатать книгу за 10 дней с момента заключения договора. Объем издания, которое будет в твердом переплете и с цветными иллюстрациями, составит 400 страниц. На печать каждой книги планируется затратить чуть более 1 тысячи рублей. Работы будут оплачены за счет средств федерального бюджета.

Отметим, что в Волгоградской области случаев заболевания лихорадкой Зика не выявлялось. Между тем, случаи инфицирования вирусом лихорадки Зика зарегистрированы в 33 странах мира. В ноябре прошлого года глава Роспотребнадзора сообщала, что в России было 13 случаев завоза лихорадки Зика из зоны Карибского бассейна. Это острое инфекционное заболевание особенно опасно для беременных женщин, поскольку приводит к необратимому поражению мозга плода. Каждый такой случай брался на особый контроль.



