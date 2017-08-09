В Волгограде для строительства Нулевой продольной у бизнеса изъяли здания и землю





Напомним, к возведению данной магистрали строители приступили весной 2016 года. Стоимость работ - около 2 млрд рублей. Возведение Нулевой продольной позволит разгрузить центральную часть Волгограда, оптимизировать транспортные потоки, навести порядок в городском дорожном хозяйстве. Ширина проезжей части новой городской магистрали - 15 метров, движение будет осуществляться по четырем полосам.

У ООО «Техтранс» для нужд Волгоградской области, а именно строительства Нулевой рокадной дороги, изъят участок по адресу Набережная 62-й Армии, 68 недалеко от моста через Волгу. Как стало известно ИА «Высота 102» в арбитражном суде, располагающиеся на этой земле строения также отошли государству. Это административное здание, склад, и ангар. Право аренды на участок также прекращено. Соответствующий иск на изъятие имущества подавал комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, однако в судебном процессе был принят добровольный отказ от заявления, поскольку бизнесмены самостоятельно исполнили пожелания администрации региона «на предложенных истцом условиях». Известно, что оценщики произвели расчеты и указали стоимость помещений в размере 10,1 млн рублей.