Чистая прибыль «Севергазбанка» (ПАО «БАНК СГБ») по российским стандартам бухгалтерского учета в первом полугодии 2017 года составила 226 млн рублей против убытка в 91 млн рублей в первом полугодии 2016 года. Это почти в два раза больше, чем прибыль за весь 2016 год. Рентабельность собственного капитала (ROAE) в годовом выражении составила 13,3%.

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, рост прибыли обеспечен ростом доходов от основной деятельности и снижением издержек. Чистые процентные доходы в первом полугодии 2017 года выросли на 6,6% до 728 млн рублей против 683 млн рублей в первом полугодии 2016 года. Операционные расходы сократились на 47% до 766 млн рублей против 1 437 млн рублей годом ранее.

Активы за первое полугодие увеличились на 15,7% (на 5,9 млрд рублей) и составили 43,4 млрд рублей. Рост активов обусловлен ростом чистой ссудной задолженности на 9,3 млрд рублей до 30,2 млрд рублей, в том числе ростом портфеля ипотечных и межбанковских кредитов. Ипотечный портфель, включающий приобретенные права требования по ипотечным кредитам физических лиц, вырос за первое полугодие на 1,2 млрд руб., в два раза, до 2,4 млрд руб. Портфель кредитов компаниям и предприятиям увеличился на 3,1% (на 228 млн рублей) до 7,6 млрд рублей.

Средства клиентов (физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), размещенные на текущих счетах и срочных депозитах за 1 полугодие 2017 года выросли на 29% и составили 36,2 млрд рублей. Основной прирост пассивов обеспечили остатки на расчетных и депозитных счетах юридических лиц (не являющихся кредитными организациями), которые увеличились на 69% (8,3 млрд рублей) до 20,4 млрд рублей.

Собственный капитал банка, рассчитываемый по Базель 3, увеличился на 15,4% (на 476 млн рублей) по сравнению с началом года и составил 3,6 млрд рублей. Прирост капитала обусловлен ростом чистой прибыли, подтвержденной KPMG переоценкой основных средств, а также субординированным займом, предоставленным акционером в январе 2017 года.

Достигнутые показатели отражают тренд, начавшийся в 2016 году, который банк закончил с прибылью в 120 млн рублей, и продолжившийся в первом квартале 2017 года, по итогам которого банк получил чистую прибыль в 120 млн рублей, равную прибыли за весь прошлый год.