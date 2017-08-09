







На месте демонтированных торговых павильонов на улице Новороссийской приступили к монтажу торговой галереи, сообщает ИА "Высота 102". По данным пресс-службы мэрии, победитель аукциона на размещение галереи уже приступил к подготовительным работам на отведенном участке земли. Здесь появятся три павильона по 38 кв.метров, выполненные в едином облике. В настоящее время идут работы по заливке фундамента. Отмечается, что работы выполняются вне охранных зон газопроводных и других инженерных сетей.













Напомним, демонтаж старых торговых павильонов, составляющих рынок на Новороссийской, был произведен в мае текущего года. Тогда сообщалось, что часть торговых объектов расположены непосредственно над двумя подземными газопроводами среднего и низкого давления, что небезопасно. Власти города обещали провести конкурсы и в сентябре начать благоустройство рынка на Новороссийской в новом формате. Планировалось реализовать проект торговой галереи с единым архитектурным обликом, благоустройством прилегающей территории и озеленением.



