Эксперты ОНФ России разбирались с 20 кредитами жительницы Волгограда и компанией «Домашние деньги»

Жительница Волгограда обратилась к экспертам проекта ОНФ России «За права заемщиков» с жалобой на взыскателей, которые не дают ей спокойно жить и работать, требуя вернуть долги. Об этом сообщается сегодня на официальном сайте ОНФ России, передает ИА «Высота 102».

В феврале 2017 г. волгоградка обратилась в микрофинансовую организацию «Домашние деньги» за займом в размере 30 тыс. руб. Но была вынуждена брать новые займы для возврата старых, причем не без давления со стороны взыскателей по прежним кредитам, - сообщается на сайте. Сейчас у нее более 20 кредитов, из которых четыре – банковские, а остальные займы были оформлены в микрофинансовых организациях.

«Поняв, что она не справляется с такой кредитной нагрузкой, женщина обратилась к нам за консультацией, – рассказал эксперт проекта «За права заемщиков», кредитный правозащитник Михаил Алексеев. – Мы внимательно изучили все обстоятельства и документы и пришли к выводу, что оптимальным решением в этой ситуации будет проведение процедуры персонального банкротства».

По совету экспертов проекта «За права заемщиков», должница сообщила представителю «Домашних денег», что уже точно не сможет выполнять свои обязательства перед компанией и подает заявление в суд, чтобы начать процедуру персонального банкротства. С этого момента ей начали звонить коллекторы. Активисты Народного фронта помогли ей записать все разговоры, получить детализацию звонков на ее номер телефона и оформить жалобу в региональное управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области.

Изучив материалы дела, представители УФССП составили протокол об административном правонарушении. Окончательно решение примет суд г. Москвы по месту регистрации компании. По словам экспертов Народного фронта, шансы, что он подтвердит решение судебных приставов Волгоградской области, очень велики, а значит, «Домашним деньгам» грозит штраф в размере от 50 тыс. руб.

«Домашние деньги» не впервые фигурируют в нашей работе в связи с хулиганскими методами взыскания. Полагаю, руководству компании нужно внимательно изучить 230-ФЗ о защите прав физлиц при взыскании задолженности и принять самые серьезные меры по искоренению подобных практик», – отметил руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов.