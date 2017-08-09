







Предложение привлекать концессионеров для расчистки рек в Волгоградской области прозвучало сегодня на проходящей в Волгограде всероссийской конференции «О сохранении и защите водных природных объектов», сообщает ИА «Высота 102». Председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона предположил, что в случае изменения законодательства сфера расчистки рек может стать весьма привлекательной для инвесторов. «За последние два года из федерального бюджета были выделены существенные денежные средства на расчистку рек в регионе. Эта деятельность дорогостоящая. Расчистить 1 км реки стоит 10 миллионов рублей», - рассказал Виталий Сазонов и подчеркнул, что потребности области в расчистке рек гораздо больше поступающего финансирования. «В настоящее время для инвесторов непривлекательна данная сфера, поскольку действуют законодательные ограничения по использованию донного грунта, который извлекается при дноуглубительных работах. Для реализации такого песка требуется лицензия, которую сложно получить. Поэтому сегодня донный грунт утилизируется, хотя может использоваться, например, в сельском хозяйстве. Если устранить данный препон в нормативных правовых актах, то инвесторам может быть интересна расчистка рек с последующей продажей донного грунта», - сказал председатель регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии и выступил с предложением обратиться в Минприроды и рассмотреть вопрос о корректировке законодательства.



